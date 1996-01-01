Сутулыми не рождаются. Ими становятся

- Не сутулься! Горбатой будешь! - о, сколько раз слышала я в детстве эти слова, согнувшись в три погибели над письменным столом.

Теперь те же самые слова десяток раз на дню я повторяю своей девятилетней дочери, сопровождая их энергичными постукиваниями ладонью по ее перекособоченной спине. И я, увы, не одинока. Врачи-ортопеды бьют тревогу: различными нарушениями осанки нынче страдает чуть ли не каждый второй ребенок от семи до шестнадцати лет.

То ли еще будет...

Увеличение количества сутулых и кособоких детей специалисты связывают не только с повышенной леностью и сидячим образом жизни нынешних школьников, но и с утяжелившимся (в прямом смысле слова) объемом школьных программ. Из-за огромного количества учебников портфели бедных гимназистов напоминают набитые кирпичами мешки. Для нежного детского позвоночника столь ощутимая нагрузка становится роковой. Особенно если тяжеленный портфель носится в одной руке.

Среди пострадавших подавляющее большинство составляют девочки. У мальчишек нарушения осанки врачи констатируют в четыре раза реже. Что связано с более ранним (в 11-12 лет) половым созреванием девичьих организмов. Перед свалившимися на их хрупкие плечики непомерными школьными нагрузками будущие представительницы прекрасной половины человечества оказываются абсолютно беспомощными.

Не способствуют хорошей осанке и неудобные горизонтальные школьные парты. В советские времена, когда детишки сидели за наклоненными под углом 25 градусов столами с откидывающейся крышкой, а чуть раньше стояли за конторками, нагрузка на шейный и грудной отделы их позвоночника была значительно слабее. А значит, и намного меньше было сутулых детей.

Впрочем, есть среди причин, способствующих детской кособокости, и такая, которая к школьной жизни прямого отношения не имеет.

В 20% случаев нарушению осанки предшествует... разная длина ног. С чем связана подобная диспропорция, неизвестно. Исчерпывающе ответить на этот вопрос пока не может никто.

А вот о том, что происходит с перекособоченными детскими спинами, известно доподлинно. Неравномерное распределение нагрузки на различные участки позвоночника и мышц спины (какими бы причинами это ни было вызвано) приводит к неравномерному их развитию. С годами неправильное положение тела закрепляется, патологические процессы в костной ткани прогрессируют.

А там и до печально известного сколиоза недалеко. О пагубных последствиях неправильной осанки написаны трактаты. Было время, когда информацией на эту тему были завалены все детские поликлиники, а все без исключения школьники ежегодно проходили обязательный профилактический осмотр у ортопеда.

Сегодня о старой доброй диспансеризации врачи вспоминают с ностальгией.

С тех пор, как забота о ребячьей осанке легла на плечи их родителей, процент кривобоких детей постоянно растет. На подозрительно торчащие лопатки и сутулую спину своих чад замотанные мамы и папы обращают внимание слишком поздно, обрекая их в недалеком будущем на массу самых разнообразных проблем: от адских болей в спине до аномалии развития внутренних органов (сердца, желудка, печени, легких) и бросающегося в глаза перекоса туловища (вплоть до образования реберного горба). Сколиоз - болезнь серьезная.

Опасная плоскость

Не менее печальными последствиями чревата и другая весьма распространенная напасть школьного возраста - плоскостопие. По оценкам некоторых специалистов, слабость связок и мышц, "отвечающих" за поддержание свода стопы, отмечается у 25-30% детей.

Причины, провоцирующие плоскостопие, те же, что и при сколиозе: неравномерная нагрузка на различные участки стопы, избыточный вес, а также неправильно подобранная обувь (либо слишком тесная, либо слишком свободная, либо на очень высоком каблуке с толстой, негнущейся подошвой, лишающей стопу ее естественной гибкости). Особенно в 7-8-летнем возрасте, когда происходит формирование свода стопы.

Определить, есть или нет у ребенка плоскостопие, очень сложно. Из-за естественной жировой прокладки выявить уплощение стопы на маленькой детской ножке порой не сразу может даже опытный врач. Один из самых простых и достаточно надежных способов узнать об этом - оценка отпечатка стопы, полученного при помощи плантографа, представляющего собой деревянную рамку, на которую натянуто смоченное штемпельной краской полотно с подложенным под него листом чистой бумаги. Встав на плантограф босыми ножками, ребенок оставляет свой отпечаток (плантограмму) - и готов диагноз. В домашних условиях то же самое можно сделать, смазав ногу ребенка растительным маслом и плотно прижав ее к листу бумаги, а затем обведя полученные отпечатки карандашом.

Другой верный способ распознать надвигающееся плоскостопие - жалобы ребенка. На повышенную утомляемость ног, боль в икроножных мышцах при ходьбе, которая постепенно переходит в постоянную.

Двойной удар

Чем раньше прозвучит сигнал SOS, тем лучше. В запущенном состоянии плоскостопие грозит не только болями при ходьбе, но и серьезными нарушениями осанки. А также большими проблемами с суставами (коленными, тазобедренными), которые при неравномерной нагрузке на стопы принимают на себя основной удар.

К тому же развившееся плоскостопие (равно как и сколиоз) очень сложно лечить. Самое большее, что может в этом случае сделать врач, - разрушительный процесс приостановить, не дать ему развиться дальше. Современные ортопеды располагают на сей счет целым арсеналом всевозможных приспособлений: от разнообразных бандажей и корсетов (для разгрузки грудопоясничного отдела позвоночника) до специальных клиновидных подкладок под пятки (при разной длине ног) и ортопедических стелек и супинаторов. Кстати, о супинаторах. Они должны быть обязательно изготовлены с учетом индивидуальных особенностей стопы ребенка (по гипсовому слепку) на протезной фабрике. Магазинные супинаторы для лечения и профилактики плоскостопия не подходят и даже могут еще больше деформировать детскую стопу.

Специальное ортопедическое лечение обязательно дополняется лечебной гимнастикой и улучшающими кровоснабжение стопы водными процедурами. Очень полезны при плоскостопии (а также и при сколиозе) занятия плаванием, хождение босиком по рыхлой почве, песку, камешкам, а дома - по специальному ортопедическому коврику (его можно сейчас купить в любом спортивном магазине). А вот по асфальту или утрамбованной земле босиком лучше не ходить, равно как и в туфлях на мягкой подошве.

За шаг до беды

То же самое относится и к тем детям, которые проблем с осанкой и сводом стоп пока не испытывают. Господа родители! Позаботьтесь о своем ребенке заранее. Тщательно отнеситесь к выбору его обуви. Она должна быть комфортной, на эластичной подошве, невысоком каблуке и обязательно с задником (популярные нынче сабо не обеспечивают ноге надежной фиксации).

Организуйте его рабочее место так, чтобы во время занятий тетрадь лежала перед ним под углом в 30 градусов на расстоянии не более 35 сантиметров от головы. При этом локти обязательно должны лежать на столе. Разгрузите неподъемный ребячий портфель, заведите своему ребенку второй, домашний комплект учебников. Или посоветуйте часть из них оставлять в школе.

Откажитесь от чрезмерно мягких перин и больших подушек. Детская кровать должна быть жесткой и на 20-25 сантиметров больше роста ребенка, чтобы он мог свободно на ней вытянуться, а не лежать, свернувшись клубочком. Усвоили? Желаем успеха! И большого терпения.