Чем опасны гримасы и выдавливание прыщей?

Сегодня модно быть одержимыми здоровым образом жизни, идеей рационального питания, фитнесом, уходом за кожей и волосами... С одной стороны, это прекрасно и заслуживает всяческого поощрения. С другой - повседневные привычки, которым мы не придаем значения и которых попросту не замечаем, могут свести на нет львиную долю стараний, сообщает "Правда.Ru".

Даже само стремление как можно тщательнее ухаживать за собой может превратиться в манию. Юные барышни начинают пользоваться кремами "от морщин" и декоративной косметикой в самом нежном возрасте. Разумеется, это коже не помогает - напротив, испытывает ее на прочность. Какие еще "медвежьи услуги" мы день за днем оказываем своей красоте?

1. Гримасы. Многие верят, будто мимические упражнения (энергичные движения бровями, сморщивание носа, широкое раскрывание и закрывание рта) тонизируют мышцы лица, сохраняя молодость кожи. Насчет мышц - возможно, однако красота кожи, напротив, страдает. Специалисты предупреждают: активная мимика приводит к тому, что под кожей образуются крошечные бороздки. Со временем они углубляются, и по мере того как кожа теряет упругость, проступают все сильнее - вот вам и морщины. И что бы там ни твердила реклама, с мимическими морщинками бороться сложнее всего.

2. Морщины сна. После ночи безмятежного сна кожа выглядит свежей и молодой, не правда ли? Да. Но! Посмотрите с утра в зеркало: на лице и груди обозначились складочки. Во время сна мы лежим на боку, сворачиваемся клубочком, подкладываем ладони под щеку. Абсолютно естественно, что кое-где кожа собирается "гармошкой". Как правило, "морщины сна" исчезают вскоре после пробуждения. Однако если не менять привычек, безвредные полоски могут превратиться в полноценные морщины. Старайтесь спать на спине, чтобы лицо не было вдавлено в подушку на протяжении всей ночи.

3. Сон "в косметике". Кожа с закупоренными "тоналкой" порами не дышит, глаза опухают, ресницы заламываются. И даже если вы не подкрашивались днем, на лице за день все равно скопились грязь и кожное сало. Если не умыться на ночь, то прыщи, отечность, землистый цвет лица вам обеспечены.

4. Выдавливание прыщиков. Если прыщик не трогать, он исчезнет через 3-4 дня. Если его грамотно подлечить (специальным подсушивающим средством) - то через пару дней. А вот выдавливание может продлить этот срок на неделю и больше. Не говоря уж о возможной инфекции, занесенной не очень чистыми пальцами. Особенно следите за шаловливыми ручками, если прыщик вскочил в районе так называемого "носогубного треугольника" - это основная зона риска.

5. Частые прикосновения к лицу. Возьмите за правило не касаться лица без особой нужды. Особенно, находясь в общественном транспорте, после контакта с деньгами и прочим. Каждый раз, когда мы трем глаза, трогаем губы или просто проводим по щеке рукой, мы переносим мириады микробов.

6. Чужая косметика. Пользоваться содержимым чужой косметички - все равно, что чистить зубы чужой зубной щеткой. Повышаются шансы подцепить какую-нибудь неприятную болячку - герпес, конъюнктивит, грибок. То же самое может произойти, если вы сами по доброте душевной позволяете подругам или сотрудницам пользоваться вашей косметикой и маникюрными принадлежностями.

7. Страсть к перемене имиджа. Совсем молодая девушка с волосами электролизного вида - не редкость. Особенно "подкашивает" волосы обесцвечивание до самого светлого оттенка. Но и окрашивание в темные цвета отнюдь не безвредно. "Вытравливание" собственного пигмента происходит при любой окраске. Поэтому выбирайте более щадящие краски, по возможности давайте волосам "отдых", а также остерегайтесь радикально менять свой цвет: из белого в черный и наоборот.

8. Частое отбеливание зубов. Безвредного способа отбелить зубы пока не изобретено. Злоупотребление отбеливающими гелями и отбеливанием у стоматолога приводит к тому, что эмаль портится, зубы становятся гиперчувствительными и начинают крошиться. Более того, поврежденная эмаль с еще большим усердием впитывает все красители. Так что не рекомендуется отбеливать зубы в клинике чаще, чем раз в полгода. И даже в использовании зубной пасты с пометкой "whitening" лучше делать перерывы.