Ягодка всегда!

И на женщин после шестидесяти засматриваются мужчины, если дамы начинают соответствующим образом следить за собой уже тогда, когда им едва минет двадцать. Как этого добиться, рассказывает психотерапевт Янка ЗЕРВАНОВА из Братиславы.

20-30 лет. По вашему мнению, мир принадлежит только вам. И это почти что так. В этом возрасте кожа у женщин и в самом деле наиболее красива. Но тем не менее уже сейчас дважды в день после очистки лица требуется немного увлажняющего крема. После 25 появляются первые морщинки вокруг глаз, избавиться от которых помогает специальный гель для век.

Поддержанию в идеальной форме фигуры способствуют занятия спортом три раза в неделю. Особенно полезны катание на коньках, плавание или бег. Не злоупотребляйте мясом! По крайней мере дважды в неделю заменяйте его рыбой. Не ешьте много сладостей и налегайте на фрукты.

30-40 лет. Вы уже замечаете у себя определенные признаки увядания. Вследствие загорания на слишком сильном солнце, как побочный эффект беременности или в случае регулярного приема противозачаточных таблеток на коже появляются пигментные пятна. Зеркало постепенно показывает все больше и больше морщин. Наблюдается и расширение вен. Лицо нуждается в регенерирующем и питательном креме. А те, кто обладает особенно чувствительной кожей, раз в неделю должны делать себе увлажняющую маску.

Побольше двигайтесь, чтобы организм у вас не обленился! Мышцы могут ослабнуть и стать несколько дряблыми, так как шлаки не всегда полностью выводятся из организма. Средством против этих неприятных симптомов являются гимнастика, плавание, аэробика и бадминтон.

Измените привычки питания! Сократите потребление мяса. Ешьте побольше фруктов и овощей и регулярно пейте молоко. Несколько раз в месяц устраивайте разгрузочные дни, в которые следует есть только фрукты. Вместо масла намазывайте на хлеб тоненький слой маргарина.

40-50 лет. В этом возрасте кожа у женщин уже значительно суше, чем прежде. По этой причине помимо мелких морщин появляются и глубокие. Регулярно используйте соответствующие увлажняющие и питательные кремы. На ночь намазывайте губы и веки, так как они наиболее чувствительны к сухости.

Почаще катайтесь на велосипеде! Этот вид спорта активизирует все мышцы, что жизненно важно для женщин старше 40 лет. Помимо этого, полу- и часовое катание на велосипеде снимает стресс, укрепляет мышцы и оживляет кровообращение.

Делайте зарядку. Регулярно массируйте грудь, так как с уменьшением выработки гормона эстрогена грудь становится более дряблой.

Пейте побольше кефира и йогурта, которые благотворно влияют на кишечник. Употребляйте в пищу поменьше соли, потому что под ее воздействием в организме накапливается вода. Для сохранения стройной фигуры устраивайте разгрузочные дни. И ешьте побольше фруктов и овощей!

После 50 лет. В этом возрасте кожа становится суше и тоньше. Соединительные ткани также в значительной мере теряют упругость. Кожа нуждается в специальном уходе, чтобы компенсировать недостаток в ней жидкости и жиров. Для этого, в частности, необходимо пить много жидкости. Ежедневно побольше находитесь на свежем воздухе! Это активизирует кровообращение и освежает кожу.

Удалить накопившиеся в организме шлаки хорошо помогает сауна.

Употребляйте в пищу побольше фруктов, овощей и молока. Для пищеварения требуется много ферментов, наибольшее количество которых содержится в сырой пище, которую обязательно следует дополнять витаминами. Суть заключается в том, чтобы в организме не откладывался лишний жир, избавиться от которого очень трудно.