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Икра многоликая

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Кабачковая икра

На 4,5 кг кабачков: 350 г лука, 3-4 головки чеснока, 20-25 г зелени, 200-250 г растительного масла, по 1 ст. л. соли и сахара, 1 ч. л. черного перца, 3 ст. л. уксуса.

Ее можно готовить как из молодых кабачков, так и из зрелых, удалив кожуру и семена. Нарезанные кружочками толщиной 10-15 мм кабачки обжаривают на сковородке на растительном масле до золотистого цвета, затем охлаждают. Нарезанный лук также обжаривают до золотистого цвета. Зелень (укроп, петрушка) нарезают кусочками до 5 см, чеснок растирают в ступке с солью. Охлажденные обжаренные кабачки пропускают через мясорубку, добавляют лук, зелень, чеснок, сахар, соль, 5%-ный уксус, перец черный молотый, перец душистый молотый. Все перемешивают. Полученную массу расфасовывают в банки и стерилизуют (время стерилизации банок: 0,5 л - 70 мин., 1 л - 80 мин.). Затем немедленно укупоривают. Вместо обжаривания кабачков их можно упарить до половины первоначального объема.

Баклажанная икра

Баклажаны некрупные - 5-6 штук, 1 луковица, столовый уксус, растительное масло, лук, молотый перец по вкусу.

Вымытые баклажаны испечь в духовке до мягкости, остудить, положить ненадолго под гнет на наклонную дощечку, чтобы убрать горький сок. Надрезать кожицу и чайной ложкой выскоблить всю мякоть, затем мелко изрубить ее ножом. Добавить натертую на мелкой терке луковицу, соль, перец, уксус и растительное масло по вкусу. Перед подачей на стол охладить.

Свекольная икра

Свекла - 600-700 г, лук репчатый - 350-400 г, сахар - 1 чайная ложка, растительное масло - 150 г. Соль, молотый перец и разведенная лимонная кислота по вкусу.

Свеклу сварить, очистить. Лук мелко нарезать и потушить до мягкости в небольшом количестве растительного масла. Свеклу вместе с луком пропустить через мясорубку, добавить сахар, соль, перец, лимонную кислоту, перемешать. Тушить в кастрюле при частом помешивании 20-25 минут, охладить, переложить в стеклянные банки, закрыть крышками и до употребления держать в холодильнике.

Холодная закуска из кабачков

На 1 средний кабачок - примерно 3 зубчика чеснока, растительное масло, майонез, пучок зеленого укропа, соль по вкусу.

Мякоть кабачка нарезать небольшими кубиками (не крупнее 1,5-2 см) и поджарить на раскаленном масле, как картошку. Кусочки не покрываются корочкой, но становятся полупрозрачными и мягкими, сохраняя свою форму. В конце жарки кабачки посолить по вкусу, охладить.

Смешать майонез с мелко нарезанным укропом и раздавленным чесноком. На дно салатницы выложить ровным слоем часть кабачков и намазать его чесночным соусом, далее чередовать так же (сверху должен быть соус). Украсить нарезанной зеленью и выдержать в холодильнике 2-3 часа.

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