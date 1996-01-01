www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Десерт от сентября

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вот и пришло время заготавливать осенние и зимние сорта яблок и груш, облепиху, черноплодную рябину. Из этих плодов можно приготовить различные виды прекрасных по вкусу и очень ценных по своим пищевым качествам консервов.

Варенье из яблок

Для него лучше брать плоды с плотной мякотью, кисло-сладким вкусом и хорошим ароматом. При изготовлении варенья из яблок сладких сортов нужно добавлять лимонную кислоту.

Варенье из яблок можно варить в один прием до готовности, но лучше проводить двух- или трехкратную варку, при которой плоды не распариваются и очень хорошо сохраняют форму. Для этого нарезанные дольки опускают в кипящий сироп (1-1,3 кг сахара и 1 стакан воды на 1 кг плодов), снимают с огня, охлаждают и выстаивают 6-8 часов. Затем ставят на огонь, доводят до кипения, кипятят 5 минут и вновь охлаждают. Так повторяют 2-3 раза, после чего варенье варят до готовности и раскладывают в чистые сухие банки.

Цукаты из груш

Крупные груши, имеющие плотную мякоть, можно засахаривать. Плоды разрезают на дольки, бланшируют 5 минут в кипящей воде, быстро охлаждают в холодной и опускают в кипящий сироп, для приготовления которого на 1 кг груш берут 1-1,2 кг сахара и 2,5 стакана воды. Сироп с дольками груш снимают с огня и выдерживают в течение 5-6 часов, после чего вторично ставят на огонь, кипятят 5-7 минут, снимают с огня и еще раз выстаивают в течение 10-12 минут. Так повторяют 3-4 раза, до тех пор, пока дольки плодов не станут прозрачными. При последней варке на 1 кг груш добавляют 3 г лимонной кислоты. Затем груши откидывают на дуршлаг и дают стечь сиропу, подсушивают в духовке при открытой дверце при температуре 60° С. Если цукаты предназначены для длительного хранения, то их лучше оставить в сиропе в банках, как варенье, а когда потребуется - слить сироп и подсушить.

Варенье из черно-плодки и яблок

На 600 г яблок - 600 г черноплодной рябины, сахарный сироп (воды 2 стакана, сахара 1,2 кг).

Яблоки (лучше кисло-сладких сортов) порезать дольками, а черноплодную рябину сбланшировать. Подготовленные плоды смешать, залить сахарным сиропом и оставить на сутки при комнатной температуре. Затем сварить в два приема до готовности.

Рябиново-яблочное повидло

Рябина - 1 кг, яблоки - 3 кг, сахар - 2 кг, вода - 0,5 стакана.

Рябину на 5-6 минут опускают в кипящую воду, перекладывают в кастрюлю, добавляют 0,5 стакана воды и медленно подогревают, пока ягоды не потрескаются, после чего их протирают через сито. Затем рябиновое пюре смешивают с яблочным пюре, добавляют сахар и варят до готовности.

Облепиха, протёртая с сахаром

Плоды перебирают, моют, обсушивают и протирают через сито. Если плоды твердые и плохо протираются, их предварительно бланшируют в горячей воде 2-3 минуты. Полученное пюре тщательно перемешивают с сахаром, медленно подогревают примерно до 70° С до полного растворения сахара, перекладывают в горячие банки, пастеризуют при температуре 80° С: полулитровые банки - 15 минут, литровые - 20 минут и укупоривают.

Джем из калины

При изготовлении джема 1 кг ягод калины бланшируют в течение 5-6 минут в кипящей воле, заливают 2 стаканами теплой воды и парят до размягчения. Затем протирают через сито, смешивают с 1 кг сахара и снова варят в течение 50 минут, после чего сразу же раскладывают в горячие стерилизованные банки и укупоривают.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru