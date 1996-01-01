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Десерт от сентября
Вот и пришло время заготавливать осенние и зимние сорта яблок и груш, облепиху, черноплодную рябину. Из этих плодов можно приготовить различные виды прекрасных по вкусу и очень ценных по своим пищевым качествам консервов.
Варенье из яблок
Для него лучше брать плоды с плотной мякотью, кисло-сладким вкусом и хорошим ароматом. При изготовлении варенья из яблок сладких сортов нужно добавлять лимонную кислоту.
Варенье из яблок можно варить в один прием до готовности, но лучше проводить двух- или трехкратную варку, при которой плоды не распариваются и очень хорошо сохраняют форму. Для этого нарезанные дольки опускают в кипящий сироп (1-1,3 кг сахара и 1 стакан воды на 1 кг плодов), снимают с огня, охлаждают и выстаивают 6-8 часов. Затем ставят на огонь, доводят до кипения, кипятят 5 минут и вновь охлаждают. Так повторяют 2-3 раза, после чего варенье варят до готовности и раскладывают в чистые сухие банки.
Цукаты из груш
Крупные груши, имеющие плотную мякоть, можно засахаривать. Плоды разрезают на дольки, бланшируют 5 минут в кипящей воде, быстро охлаждают в холодной и опускают в кипящий сироп, для приготовления которого на 1 кг груш берут 1-1,2 кг сахара и 2,5 стакана воды. Сироп с дольками груш снимают с огня и выдерживают в течение 5-6 часов, после чего вторично ставят на огонь, кипятят 5-7 минут, снимают с огня и еще раз выстаивают в течение 10-12 минут. Так повторяют 3-4 раза, до тех пор, пока дольки плодов не станут прозрачными. При последней варке на 1 кг груш добавляют 3 г лимонной кислоты. Затем груши откидывают на дуршлаг и дают стечь сиропу, подсушивают в духовке при открытой дверце при температуре 60° С. Если цукаты предназначены для длительного хранения, то их лучше оставить в сиропе в банках, как варенье, а когда потребуется - слить сироп и подсушить.
Варенье из черно-плодки и яблок
На 600 г яблок - 600 г черноплодной рябины, сахарный сироп (воды 2 стакана, сахара 1,2 кг).
Яблоки (лучше кисло-сладких сортов) порезать дольками, а черноплодную рябину сбланшировать. Подготовленные плоды смешать, залить сахарным сиропом и оставить на сутки при комнатной температуре. Затем сварить в два приема до готовности.
Рябиново-яблочное повидло
Рябина - 1 кг, яблоки - 3 кг, сахар - 2 кг, вода - 0,5 стакана.
Рябину на 5-6 минут опускают в кипящую воду, перекладывают в кастрюлю, добавляют 0,5 стакана воды и медленно подогревают, пока ягоды не потрескаются, после чего их протирают через сито. Затем рябиновое пюре смешивают с яблочным пюре, добавляют сахар и варят до готовности.
Облепиха, протёртая с сахаром
Плоды перебирают, моют, обсушивают и протирают через сито. Если плоды твердые и плохо протираются, их предварительно бланшируют в горячей воде 2-3 минуты. Полученное пюре тщательно перемешивают с сахаром, медленно подогревают примерно до 70° С до полного растворения сахара, перекладывают в горячие банки, пастеризуют при температуре 80° С: полулитровые банки - 15 минут, литровые - 20 минут и укупоривают.
Джем из калины
При изготовлении джема 1 кг ягод калины бланшируют в течение 5-6 минут в кипящей воле, заливают 2 стаканами теплой воды и парят до размягчения. Затем протирают через сито, смешивают с 1 кг сахара и снова варят в течение 50 минут, после чего сразу же раскладывают в горячие стерилизованные банки и укупоривают.
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