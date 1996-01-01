Приморский таймень пахнет "зеленью"

Оказывается, есть люди, которые за ощущение рыбы на крючке готовы платить очень большие деньги. Благодаря им в Приморье появился новый вид бизнеса - организация и продажа рыболовных туров. Стоимость подобного недельного тура может обойтись более чем в $10 тыс.

Щука водке не товарищ

Первые рыболовные туры появились в Приморском крае в 2000 году. Их организаторами выступили люди, не один десяток лет увлекающиеся любительской рыбалкой. "Для меня рыбалка - это образ жизни, - рассказывает заместитель генерального директора компании агентство путешествий "Приморский клуб" Климент КИМ. - Однако в какой-то момент родилась идея превратить ее в бизнес. Первые рыболовные туры мы продавали на реки Бикин, Муравьевка, Уссури, позиционируя их как "трофейная рыбалка". Это когда участникам тура предлагалось не просто посидеть с удочкой, а поймать определенный вид рыбы - щуку, ленка, хариуса. В среднем стоил такой тур около 500-600 руб. за сутки".

Правда, со временем эти рыболовные туры стали больше походить на пикники со всеми вытекающими последствиями. Рыбаки больше потребляли горячительные напитки, чем уделяли внимание собственно рыбалке, и компании почти прекратили продажу подобных туров. Но в этот момент интерес к ним стали проявлять иностранцы и местная элита. Известные в Приморье чиновники, бизнесмены стали осваивать таежные дебри. Большинство из них предпочитало рыбачить в Красноармейском и Тернейском районах. "Как правило, это были индивидуальные туры, - вспоминает один из организаторов. - Так как добраться до места рыбалки на наземном транспорте очень трудно, а порой и невозможно, приходилось фрахтовать вертолеты, существенно удорожавшие стоимость рыбалки.Бывало, что за несколько дней, проведенных с удочкой у речки, участники туров выкладывали более $10 тысяч".

Хариус для VIP

"Среди персон, которых я сопровождал, были губернатор края Сергей ДАРЬКИН и бывший вице-губернатор Александр ЛИНЕЦКИЙ, - рассказывает один из проводников. - Сергей Михайлович, как настоящий рыбак, готов идти за "трофейной рыбой" - хариусом, ленком, тайменем - на самые отдаленные речки. И если начинал рыбачить он на поплавковые снасти, то сегодня уже освоил спиннинговый лов и пробует нахлыст. Что касается иностранных гостей, то приходилось работать с финнами, японцами, шотландцами, эстонцами и бельгийцами".

"VIP-рыбалка в Приморье появилась не так давно", -утверждает Климент Ким. - Поэтому цена того или иного тура определяется даже не затратами, а фигурой клиента. Понятно, что фрахт вертолета влетает в копеечку, но большую сумму клиент платит не за вертолет, а за сопровождение и организацию ему комфортных условий. Ведь для организации такого тура нужны проводники и сопровождающие лица, которые будут развлекать гостя".

Точное количество VIP-туров и их стоимость люди, участвующие в этом бизнесе, не разглашают. Излишняя популярность им не нужна, и к рекламе они не стремятся. Своего клиента они уже нашли. Причем в последние несколько лет на "трофейную" рыбалку приезжает все больше европейцев. Хотя азиатские гости тоже не прочь посидеть с удочкой у моря или у речки.

"Среди наших клиентов встречаются бизнесмены из Азии, -говорят в агентстве путешествий "Приморский клуб". -Бывает, что их даже в тайгу не нужно возить. Так, одной группе "рыболовов" мы организовывали подледный лов. Для этих целей даже арендовали снегоход, способный передвигаться как по льду, так и по воде. Гостей вывозили на лов наваги, и они остались в полном восторге. Был у нас клиент из США, очень богатый человек, увлекающийся рыбалкой. Он решил проложить "рыбный маршрут" по всему миру, чтобы потом отправлять по нему рыболовов. Изучать "клевые" места в России начал с Приморья. Сначала отправил в Приморье свой внедорожник, а потом приехал сам. К сожалению, мы не смогли обеспечить ему лов тайменя, на который он рассчитывал, так как был не сезон. Зато показали ему морскую рыбалку. От нас американец отправился в Монголию, затем поедет в Сибирь, а потом по всей стране. Конечная точка его путешествия - Мурманск. Однако он планирует побывать еще раз в Приморье, чтобы включить лов приморского тайменя в свою будущую "рыбную карту".

Все на кальмара

Рыболовный бум затронул туристические компании, занимающиеся экологическим туризмом. Многие из них предлагают организацию морской рыбалки на катерах. Стоимость такого тура зависит от места рыбалки. Если вы желаете половить камбалу возле островов Русский и Попов, то за световой день выложите от 12 до 20 тысяч рублей. Если вас интересует "трофейная" рыбалка, вроде лова кальмара или гипероглифа, то стоимость тура будет на пару тысяч выше.

Массовость - одно из условий процветания данного бизнеса, так как индивидуальные туры бывают не столь часто, как хотелось бы фирмам, работающим на этом направлении. Поэтому они стараются не завышать расценки. Так, "Приморский клуб" предлагает туры по Уссури стоимостью от 8 тыс. руб., а по Бикину - от 19 тыс. руб.

"Наша фирма не занимается организацией рыболовных туров в крае, но мы отправляем людей на рыбалку в Китай, -рассказали "ДК" в туристической компании "САДКО". - Возле Суйфэньхэ есть озера, где китайцы разводят карасей, карпов, сазанов. На эти водоемы любят ездить туристы, которым шоппинг уже не интересен".

Пока рынок таких услуг только разогревается, конкуренции на нем практически не существует. Однако скоро все может измениться. "В самое ближайшее время мы планируем организовывать любые рыболовные туры, - делится планами заядлый рыболов, владелец магазина по продаже рыболовных снастей и туристического снаряжения Олег БАЛАШОВ. - У нас будет свой наземный специализированный транспорт, а при необходимости мы можем зафрахтовать вертолет или небольшой самолет".

Словом, простое увлечение может не только радовать душу, но и приносить неплохую прибыль. А Приморье имеет шанс попасть в маршруты "мировых рыбных туров". Ведь первые шаги уже сделаны.