В космос как на курорт?

Летом большая часть населения нашей планеты начинает перемещаться под стать обитателям разворошенного муравейника. Ничего не поделаешь: пришла пора отпусков. Куда только не ездят в отпуск измученные зимним дефицитом движения земляне! В особой цене теперь так называемые экстремальные виды отдыха. Кажется, у нашего и так запоминающегося времени появилась еще одна своеобразная черта. Если на горизонте замаячило что-то, вселяющее нормальному человеку страх, то обязательно найдется десяток - другой, кто готов и к акуле в пасть залезть, и на краю пробуждающегося вулкана потанцевать, и под лавину броситься. И вот уже любители острых ощущений примеряют на себя возможность отправиться в суперэкстремальное путешествие - туристический полет на одном из кораблей "Союз".

Спешим пока огорчить мечтающих о таком круизе. Роскосмос официально опроверг информацию о том, что американская компания "Спейс Эдвенчурс", организатор всех туристических вояжей на Международную космическую станцию (МКС), начала продавать туры на облет Луны на российских космических кораблях "Союз". Придется потерпеть любителям избыточного адреналина. Я же скромно попытаюсь довести его до естественного уровня в крови непоседы.

В последние десятилетия мы худо-бедно пытаемся расширить собственный горизонт и взглянуть на себя пока с близкого околоземного пространства. С 1998 г. мировое сообщество строит на орбите космическую станцию. По многим причинам окончательное развертывание комплекса затянется до начала следующего десятилетия. Однако уже в 2001 г. на МКС слетал первый любопытный землянин, расширив тем самым зону экстремального туризма.

Оговоримся сразу, что развитие этого вида деятельности есть процесс объективный, и нет никакого смысла оспаривать саму правомерность космических праздных путешествий. Но что интересно.

За последние два года редкое сообщение на тему космоса, исходящее из России и Соединенных Штатов, не комментирует возможность скорых пилотируемых полетов на Луну, а затем и на Марс. Заметим, однако, что материальным наполнением подобные программы независимо от авторства пока не блещут. Но если американцы начали с общих рассуждений и время от времени называют в прессе с разницей в несколько лет возможные сроки межпланетных экспедиций, то представители российской космонавтики приступили к лунной программе именно с декларации возможности туристического облета спутника Земли.

Сегодня руководство крупнейшей российской космической корпорации "Энергия", несмотря на явное неодобрение официального Роскосмоса, активно пропагандирует 100-миллионнодолларовое путешествие вокруг Луны. При этом Россия находится еще только в стадии переговоров с инвесторами, да и то с иностранными, по созданию космического корабля, который окажется способным на такое путешествие.

Но Бог с ней, с Луной. Экзотики достаточно и на МКС, с борта которой совсем недавно вернулся пятый турист - американец венгерского происхождения, один из основателей гиганта "Майкрософт", знаток классической музыки и живописи 58-летний Чарльз СИМОНИИ. На станцию его доставил бессменный наинадежнейший для профессионалов российский корабль "Союз", который после аварии американского шаттла из последних сил в одиночку не один год поддерживал станцию в единственно возможном для нее пилотируемом режиме.

Не берусь судить о профессиональной космической подготовке этого туриста и ценности его научной программы "в интересах нескольких космических агентств". Очевидно одно: единственная для всего мира, не считая Китая, пилотируемая программа, с огромным трудом только что вышедшая из кризисного пике, как никогда сейчас нуждается в опытных "рабочих руках".

Теперь несколько слов о технической стороне дела, которая как раз и определяет туристические полеты на кораблях "Союз" как суперэкстремальный вид путешествия. Думается, лучше всех об этом сказал еще в 2001 г. сразу после полета на МКС туриста Денниса ТИТО ветеран российского отряда космонавтов, проведший в космосе в общей сложности более полутора лет, летчик Муса МАНАРОВ.

"Большая проблема - перегрузки при взлете и посадке. Недаром в мои годы был очень жесткий отбор в космонавты. Это объяснялось тем, что людей старались брать "с запасом", потому что никогда не знали, когда этот человек полетит, куда и в каких условиях. Меня, например, зачислили в отряд космонавтов в 1976 году, а полетел я в 1987-м. Сегодня критерии отбора стали помягче, но ненамного. Даже первого космического туриста Тито проверяли весьма тщательно. Кому нужно, чтобы турист умер, не выйдя на орбиту или не приземлившись?"

Сравнивая российские и американские корабли, космонавт отметил: "У нас и у американцев системы разнятся, но и там, и там есть свои минусы и плюсы. А в целом перегрузки велики везде. У нас спуск, например, куда более крутой, но зато и длится он меньше, а "шаттл" хотя и идет более полого, но все "удовольствия" растягиваются во времени. Я как-то покрутился на "шаттловской" центрифуге до тошноты. У нас еще чисто психологически спуск страшен для тех, кто не знает, как это выглядит. Помните, когда Тито приземлился, он заявил, что "побывал в раю". Я точно знаю, про какой рай речь идет: он рад, что жив остался. Наш спуск очень впечатляет: огонь от горящей обшивки, выстрелы, толчки от раскрывающихся парашютов и, наконец, чудовищной силы удар. Парашютисты поймут: когда приземляешься, то пружинишь ногами, и все равно удар есть, а тут падаешь и прямо на спину. Потому требования к позвоночнику, например, самые что ни на есть высокие".

Иными словами, "это не на лайнере летать со стюардессой и бокалом шампанского".

Но как же 20 с лишним миллионов долларов, которые Роскосмос получает за каждое туристическое "восхождение" на МКС? Ведь деньги эти далеко не лишние в скромном отечественном космическом бюджете. Не лишние. Однако не может всегда цель оправдывать средства, хотя бы, в данном случае, по причинам, указанным Манаровым. Кроме того, арифметика подсказывает, что пять туристов за шесть лет, хоть и являются подспорьем, но никак не могут считаться значимой составляющей, которая призвана питать российскую космонавтику.

С другой стороны, и на туризме можно сделать неплохие деньги. Вот только сам полет будет несколько короче, чем на МКС, зато во много раз безопаснее и дешевле. Речь идет о суборбитальных туристических полетах, когда модуль с любителями ранней седины на 5-7 минут достигает нижней границы космоса и все счастливо ощущают за сотню-другую тысяч долларов прелести невесомости.

Ведь не зря практичные американцы два года назад приняли специальный закон, разрешающий частную инициативу по организации на свой страх и риск на негосударственных кораблях суборбитальные полеты. Реакция была адекватной. Сегодня компания Virgin Galactic, еще не имея собственных кораблей даже в проекте, ухитрилась продать 200 путевок в космос по цене $200 тыс. за штуку. Итого - 40 миллионов - без всякого риска и сложных переговоров с партнерами.

Вот так. Но уже сегодня, в частности, российское экспериментальное машиностроительное предприятие имени конструктора МЯСИЩЕВА имеет хорошо проработанный проект авиационно-космической системы на базе высотного самолета М-55, предназначенного для туристических суборбитальных полетов. Мало того, данный проект выполняется по заказу Роскосмоса, так что является частью официальной космической программы.

В таком случае нам чуть-чуть не хватает американской прозорливости, чтобы избавить государственные научно-исследовательские космические программы от ненужного балласта.

Андрей КИСЛЯКОВ, политический обозреватель "РИА Новости"