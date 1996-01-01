ДВГТУ - центр генерации креативных идей

"Владей Востоком",- завещали нам наши предки, осваивая земли на берегу Тихого океана. Владивосток стал военным форпостом Российской империи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, решая поставленную перед ним геополитическую задачу, заложенную в самом названии. Сегодня Приморью предстоит выполнить новую миссию - стать экономическим, культурным и научным форпостом России в АТР.

В немалой степени этому будет способствовать и Дальневосточный образовательный научно-технологический центр (ДВОНТЦ), как составная часть инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организация центра осуществляется на базе Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ) в рамках реализации инновационной образовательной программы, прошедшей конкурсный отбор среди вузов, внедряющих инновационные технологии. О том, какую роль будет играть центр в социально-экономической жизни Приморского края и в целом Дальневосточного Федерального округа, "ДК" рассказал ректор ДВГТУ, доктор технических наук, профессор Анвир ФАТКУЛИН.

- Анвир Амрулович, инновационные преобразования в вашем вузе действительно приведут к системным институциональным изменениям в регионе?

- Мощная финансовая поддержка образовательных учреждений, внедряющих инновации в рамках нацпроекта "Образование", действительно создает условия для обновления научно-технологической и образовательной сфер, способствует подготовке высококвалифицированных кадров. Инновационная программа Дальневосточного государственного технического университета - часть той огромной геополитической задачи, которую поставил президент перед руководством Приморского края по укреплению позиции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Для ДВГТУ инновационные преобразования традиционны и всегда были ориентированы на экономическое развитие Дальнего Востока. В Дальневосточном политехническом институте, так назывался вуз до присвоения ему статуса технического университета в 1992 году, были созданы сотни научно-технических разработок, которые успешно прошли путь от идеи до реального внедрения в области кораблестроения, океанотехники, энергетики, теплотехники, строительства, горного дела, машиностроения, приборостроения, новых материалов.

Сегодня ДВГТУ - единственный на Дальнем Востоке многоуровневый учебно-научный инновационный университетский комплекс, который в соответствии с приказом Минобразования РФ от 2001 года развивается как экспериментальная площадка федерального значения. Университет обеспечивает специалистами рынок труда в регионе почти на 70% по номенклатуре технических специальностей.

Научно-образовательная инфраструктура вуза включает 17 институтов, 91 кафедру, 12 филиалов и 9 представительств в различных городах России и за рубежом. А также 3 лицея, гимназию, колледж, 13 структур довузовской подготовки, 12 центров профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов, более 40 научно-исследовательских, инновационных и производственно-экспериментальных подразделений. В том числе таких, как Дальтехнопарк, НИИ "Океанотехники", НТП "Экосистема".

Вуз ведет образовательную деятельность по 350 программам, из которых более 70% имеют технический и технологический профиль. Из 29 научных школ университета 11 внесены в официальный реестр Министерства образования и науки Российской Федерации. За последние годы объем средств на научные исследования увеличивается в среднем на 18,4% в год. Результаты научных исследований признаны на региональном, российском и мировом уровнях.

В результате реализации инновационной программы ДВГТУ в регионе создаются десятки новых центров инновационного, технологического и делового характера, в деятельность которых вовлекаются сотни учреждений и организаций, в том числе зарубежных. Формируется основа для институциональных изменений.

Особо следует подчеркнуть, что приоритеты инновационной программы и развития вуза в целом органично связаны со стратегией социально-экономического развития Приморского края, в том числе и в рамках подготовки к саммиту АТЭС, который планируется провести в 2012 году во Владивостоке.

- Что означает "инновационный терминал России в Азиатско-Тихоокеанском регионе" и какова роль Дальневосточного образовательного научно-технологического центра в его структуре?

- Общепризнано, что важнейшим условием роста конкурентоспособности России в современном мире сегодня является повышение инновационной активности в экономике, увеличение удельного веса инновационной продукции. Создание инновационного терминала направлено на формирование структуры и процессов, обеспечивающих высокую интенсивность движения новых технологических разработок, позволяющих комплексно "перерабатывать" инновации в осязаемые продукты и успешно их реализовывать на высокотехнологичных рынках региона. Главное в стратегии инновационного терминала - создать региональную инновационную экономику и креативный, инновационно ориентированный кадровый потенциал.

Еще в 2005 году ДВГТУ совместно с Центром научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС разработал стратегию инновационного терминала. Дальневосточный государственный технический университет в структуре терминала аккумулирует в себе системообразующую функцию организационного и инновационно-технологического сопровождения путем создания Дальневосточного образовательного научно-технологического центра.

Главная его цель - обеспечить потребность региона в высококвалифицированных кадрах и инновационных технологиях для прорывных направлений экономического развития Дальнего Востока. Прежде всего в стратегически важных кластерах: горнопромышленном и энергетическом комплексах, строительстве, добыче и транспортировке нефти и газа, судостроении, рациональном природопользовании.

Президент России Владимир ПУТИН неоднократно подчеркивал, что мощь страны во многом определяется мощью ее экономики. И в осуществлении этой задачи кадры решают все.

- Каких позитивных преобразований вы ожидаете в ходе реализации инновационной образовательной программы?

- Мы находимся в начале пути создания на Дальнем Востоке крупного образовательного научно-технологического центра инновационной экономики. Одна из главных задач центра, подчеркну еще раз, обеспечение подготовки специалистов новой формации, конкурентоспособных на рынке труда, ответственных, готовых к эффективной работе в соответствии с мировыми стандартами, к социальной и профессиональной мобильности, способных к инновационным преобразованиям.

В настоящий момент нами сформирован пакет стратегических инвестиционных проектов, связанных с созданием шести научно-образовательных центров и четырех базовых платформ в структуре ДВОНТЦ общим объемом более 960 млн рублей. В процессе реализации проектов будут решены задачи развития системы трансфера российских знаний и технологий в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мы создадим и обеспечим развитие ключевых элементов инновационного терминала России в АТЭС, обеспечим подготовку кадров для инновационного развития приоритетных сегментов экономики Дальневосточного региона.

Результаты программы - это и модернизация системы образования и НИОКР на базе современных технологий инновационного развития, и повышение конкурентоспособности российской системы технического образования на отечественном и международном рынках образовательных и научно-технических услуг, и создание социокультурной среды и научно-технической интеграции России в страны АТР.

По мере осуществления инновационной программы "Развитие Дальневосточного образовательного научно-технологического центра для формирования инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе" университет из образовательного учреждения превратится в региональный центр генерации креативных идей, определяющих вектор и динамику глобальных процессов на Дальнем Востоке. Развитие ДВОНТЦ следует рассматривать и как реальный шаг к созданию Дальневосточного федерального университета, который должен внести определяющий вклад в эти процессы.

- Анвир Амрулович, известно, что ДВГТУ выступил с инициативой проведения во Владивостоке 32-го заседания Рабочей группы АТЭС по промышленной науке и технологиям. Связано ли это мероприятие с реализацией инновационной программы?

- Безусловно, связано. Только хочу подчеркнуть, что это не ДВГТУ, а Российская Федерация выступила с инициативой. Мы сегодня принимаем активное участие в мероприятиях, непосредственно связанных с задачами инновационной программы ДВГТУ. Одно из них - это подготовка и проведение совместно с Министерством образования и науки РФ, Роснауки, Центром научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС 32-го заседания Рабочей группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества по промышленной науке и технологиям. В ходе заседания от имени Российской Федерации были заявлены три проекта: создание международного центра экологического мониторинга в АТЭС, центра кросскультурного менеджмента НИОКР и развития инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Проект "Развитие инновационного терминала России в АТЭС", являясь частью инновационной образовательной программы ДВГТУ, уже нашел поддержку в Японии, Китае, Корее, Тайване, Австралии, Новой Зеландии и других.

В мае этого года ДВГТУ при поддержке администрации Приморского края и Федерального агентства по науке и инновациям выступил инициатором и организатором Первой Тихоокеанской венчурной площадки "Приморье - инновационный терминал России в АТЭС". Цель мероприятия - создание и развитие венчурной индустрии в Приморском крае и на Дальнем Востоке в целом. Усилия университета по формированию региональной инновационной системы и подготовке для нее творческих, высококвалифицированных кадров нашли свое отражение и на четвертом международном экспертном Форуме стратегий регионального развития, прошедшем в июле этого года во Владивостоке.

Состоявшийся во Владивостоке в конце июля первый Тихоокеанский экономический конгресс - это также старт к более масштабным и приоритетным для России событиям, в том числе саммиту экономических лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как отметил спикер Государственной Думы Борис Грызлов: "Сегодня роль Азиатско-Тихоокеанского региона в мире возрастает, и в будущем она станет еще выше, еще значительнее... Очевидно, что масштабные проекты, которые реализуются на востоке России, внесут весомый вклад в этот процесс". Создание Дальневосточного образовательного научно-технологического центра для формирования инновационного терминала России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, безусловно, можно отнести к таким масштабным проектам.