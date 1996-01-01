Столичное сравнение

Заниматься сравнением, или, говоря блатным языком, "сростом", - дело неблагодарное. Хотя бы потому, что легко встретить непонимание со стороны представителей сравниваемых сторон, тем более когда речь идет о плюсах, минусах, выгодах и недостатках извечных соперников - Хабаровска и Владивостока. Тем паче в такой деликатной теме, как автомобильная жизнь.

Заранее хотелось бы предупредить, что мнение автора сугубо личное и субъективизма избежать вряд ли удастся. Поэтому речь пойдет не о том, где на ДВ жить хорошо, а о том, что бросилось в глаза и в чем различие, пусть и непринципиальное...

...Практически все поезда, идущие из Владивостока, за исключением "Совгаванского", прибывают в Хабаровск утром. Кто-то раньше, кто-то позже, но именно по утреннему поведению тех же водителей можно сделать первое впечатление о городе с позиции автомобилиста.

Чиновники, бензин, экология

Мне Хабаровск показался излишне спокойным. Никто никуда не торопится, будто зная, что все равно успеют или уже опоздали. Нет рева клаксонов, мигания стробоскопов, властного милицейского ора, требующего уступить дорогу колонне. Это тогда, как говорят сами хабаровчане, когда им на шею и одновременно в Дальневосточное полпредство посадили почти тысячу федеральных чиновников.

Кстати, о чиновниках. Окна гостиничного номера, в котором я жил, выходили прямо на здание правительства Хабаровского края. Но ни разу за все время своего 4-дневного пребывания я не видел на правительственной автостоянке больше 4-5 машин.

Зато видел, как чиновники идут на работу пешком в сопровождении охраны от остановки общественного транспорта или жилого массива по соседству. Так же, как и обычные люди, они ждали зеленого сигнала светофора, так же, как и все остальные, не спеша, топали на работу.

Мысленно спроецировав подобную картину на наши реалии, оставалось лишь горько усмехнуться.

Однако поговорим о более приземленных вещах. Удивило, а с другой стороны, где-то даже польстило, что в Приморье дешевле автомобильное топливо. Когда поезд только вползал в Хабаровск, на глаза попалась окраинная АЗС одной "зелененькой" компании. Литр "зеленого" продвинутого бензина на ней стоил 22 руб. 90 коп. "Что тогда делается на заправках поближе к центру?", - мелькнула мысль озабоченного автолюбителя. Но поближе к центру заправок увидеть не удалось по причине их отсутствия, как не было в административном кольце и авторазборок, СТО и прочих громоздких и грязных предприятий, символизирующих приморское, в том числе и владивостокское автомобильное ВСЁ.

Может быть, не там искал, но сами хабаровские автолюбители это объясняют простой безопасностью, мониторингом экологии (им хватает загаженного китайцами Амура), а также действующим и, что самое главное, действенным местным административным законом! Там даже административный "билет" за ходьбу по газонам стоит 1000-1500 рублей!

Правда, я тут же вспомнил, что у нас и газонов-то нет, а подобных скверов, равнозначных хабаровским "Прудам", совсем не осталось. Парк Минного городка - наше жалкое подобие, и он уже давно живет в "планах" очередной безумной застройки.

ГАИ, транспорт, светофор...

За четыре дня гаишники попадались на глаза трижды. Первый раз в какой-то затрепанной харчевне на ул. Ленина, где наряд по соседству со мной перекусывал в обеденный перерыв.

Второй раз ЭТОТ же наряд вечером того же дня разруливал ДТП на вокзале. Сложилось такое впечатление, что в зоне их ответственности в тот день был весь центр города. Что еще привлекло внимание, так это патрульная машина. Видывавшая виды "Лада" то ли 5-й то ли 7-й модели, на которой облезла не только специальная цветографическая окраска патрульного транспорта, но и родная тольяттинская "шкура".

Третий раз хабаровская ДПС попалась на глаза 22 августа, в День государственного флага. Вдоль, а не по самой проезжей части шла колонна студентов с плакатами в поддержку одной "правой" партии. Патрульная машина, на этот раз новенький "Форд Фокус", не перекрывая дороги, заняв позицию на разделительной полосе, одним своим видом давал понять, что ситуация под контролем и следует быть внимательным всем участникам движения.

Что касается пешеходов и их поведения, то уж такого сильного преклонения перед светофором, о котором приходилось слышать, в Хабаровске нет. Всегда и везде найдется бестолочь, которая попрется на "красный" сигнал светофора. Вот только выжить у него при таком поведении в Хабаровске шансов больше, нежели во Владивостоке. Водители, надо отдать им должное, ведут себя очень корректно.

Отдельного разговора заслуживает постановка "транспортного вопроса". Поразило то, что хабаровские перевозчики не дожидаются на остановках полной загрузки автобусов, в темпе, не более 10 сек., проводя посадку - высадку!

Уже в процессе знакомства с особенностями пассажирских перевозок выяснилось, что как таковых льгот (бесплатных поездок) в Хабаровске нет. Зато есть муниципальный транспорт, где одна поездка для льготников стоит 5 руб. Остальные платят 10, причем основу муниципального транспорта составляют прожорливые и маловместительные "ПАЗики". В этом плане хабаровские городские и краевые власти дадут приморским вождям 100 очков форы по части поддержки отечественного автобусного производителя!

На вопрос водителю муниципального ПАЗа, как он умудряется при таком дорогом бензине и куче льготников сводить концы с концами, был получен ответ, который должен заинтересовать владивостокских ценообразователей: "Нам хватает!" То есть даже 5 рублей при относительной загруженности такого автобуса, как ПАЗ, с его расходом 50 литров на 100 км, хватает на все про все!

...и море такси

Такси - отдельная и больная тема, наверное, для всех российских городов. Сложилось впечатление, что в Хабаровске таксуют все, независимо от социального, финансового и прочих положений.

Не раз приходилось видеть, как на характерный взмах руки к стоящему у обочины человеку бросалось сразу несколько машин. В принципе, в этом плане Владивосток не многим отличается, но дома не удавалось засечь, как вечерним бомбилой работает дядечка в костюме и чуть ли не в бабочке.

В Хабаровске, как мне объяснили, "деньги не пахнут", "копейка рубль бережет" и "деньги липнут к деньгам"...