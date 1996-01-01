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7 модных хитов
Оставаться модной хочется даже прохладными осенними буднями, среди луж и опавших листьев. Ведь красоту с наступлением холодов ещё никто не отменял. Итак, одеваем ножки к холодам. Наступивший сезон демонстрирует классический подход к красоте. Элегантная простота линий, целомудрие силуэтов в сочетании с благородством цветовой гаммы - это то, что предстоит примерить модницам. Но не нужно думать, будто подиумы наводнили тривиальные модели. Правят бал образы классической леди до кончиков ногтей, лощеной карьеристки и роковой женщины. Эти тенденции в полной мере отражены и в обуви.
В новом сезоне актуальны:
Ретро-стиль
Высокий устойчивый каблук
Лакировка и глянец
Темный цвет
Твид
Треугольный нос
Плотные непрозрачные колготы
Леди до кончиков каблуков
* Туфли и ботильоны имеют темный оттенок и высокий каблук, сделаны из кожи или твида, носятся с плотными колготками. Острая шпилька слегка уступила свои позиции устойчивому каблуку, сужающемуся к основанию, но авторитета не потеряла. В моде классические лодочки, с ремешком, подчеркивающим тонкость лодыжки. Массивный каблук может сочетаться с платформой.
Цвета - от чёрного до вишнёвого и винного, с металлическим блеском или выдержанные в аскетических серых тонах. Особое внимание стоит уделить чёрным лаковым ботильонам на платформе - это, несомненно, хит сезона.
* Наиболее удобная и актуальная модель на осень - сапожки из твида с лакированным носком. Или глянцевые на высоком каблуке из кожи рептилий. Модные кожаные полусапожки оживлены вставками из текстиля или меха.
* Сапоги на зиму берем на устойчивом, опять же высоком каблуке. В моду вернулись сапоги-ботфорты, кожа может быть блестящей, глянцевой, а может быть грубой и необработанной. В целом без особых изысков, но декоративные ремешки, трогательные пуговки, "змеиная" кожа - приветствуются.
Актуальные оттенки зимы - брусничный, бордо, серый, шоколадный, черный. Очень интересный тренд - сапоги с вязаным верхом, любители поэкспериментировать это непременно оценят.
* Треугольный нос весьма популярен. Острый и симметрично скошенный, он слегка коротковат для классического острого носка, но это делает его ещё более привлекательным в силу эффекта новизны и необычности. Зачастую к такому носу прилагается платформа, либо сужающаяся к низу, либо строго прямая, как по линеечке.
* Круглый нос тоже представлен в коллекциях именитых дизайнеров. Чаще всего встречается миниатюрный круглый носик в стиле ретро.
* Ярким особам не стоит отчаиваться из-за "засилья" классики и элегантности. Как исключение, подтверждающее правило, на подиумах присутствовали модели яркой обуви: различные оттенки фуксии, желтые и салатовые вспышки. Разноцветные и блестящие, словно леденцы, лакированные туфли - увесистый тренд осенне-зимнего сезона. Забыв предрассудки, глянцевые туфли можно носить и на работу, и с любимыми джинсами.
* Плотные матовые колготки - ещё один популярный тренд. Еще прошлой зимой некоторые дизайнеры робко намекали нам о таком варианте, но в повальное увлечение это так и не превратилось. Но это осенью будет совсем иначе! Колготы будут не только гладкими, но и с вывязанной фактурой, с кружевными цветочками, с сеткой, даже с люрексом.
Серые, голубые, бежевые (причем не телесного оттенка, а скорее, песочного или светло-коричневого), охристого оттенка, терракотовые, даже красные и желтые. Светлую обувь можно надевать с темными колготками, и наоборот. Черные предлагается сочетать с цветной обувью, что тоже довольно непривычно и, бесспорно, оригинально.
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