Что носить этой осенью?

Сентябрь требует принятия решительных мер по модернизации своего гардероба. Причем модные вещи, в которых вы щеголяли этой весной, не решают проблему актуального образа этой осени. "Правда.Ру" подготовила шпаргалку: какие модели лучше отложить до следующего года, от каких избавиться совсем и, конечно, что необходимо купить, чтобы быть неотразимой среди зонтов и желтых листьев.

Отложить до весны - легкий светлый тренч.

Ликвидировать - жакет в клеточку с колоссальными плечиками

Купить - короткую куртку из черной кожи.

Долгое время кожаная одежда не пользовалась популярностью у дизайнеров, оставаясь уделом байкеров. Однако сегодня кожа волшебным образом вернулась в моду. Благодаря влиятельным дизайнерам типа Miuccia Prada и Christopher Bailey (Burberry Prorsum), осенне-зимние коллекции, как дизайнеров, так и сетей бутиков, полны куртками, платьями, мини-юбками, брюками из кожи. Модели отличают новые интересные текстуры, деликатные цветовые решения и женственные силуэты. Отложить до весны - светлые брючки длиной до щиколотки. Ликвидировать - черные "клеши" на бедрах моды середины 90-х. Купить - узкие прямые брюки с высокой талией.

Талия в течение нескольких сезонов стремилась "ввысь", и, наконец, сегодня этот тренд стал практически глобальным. Главное достоинство высокой талии - способность сделать ноги визуально длиннее, особенно в сочетании с обувью в тон. Лучшее сочетание - с приталенным и узким верхом. Если узкие брюки с высокой талией - слишком рискованный для вашей фигуры вариант, то модель вполне может быть достаточно свободной. Это правило также работает и для джинсов.

Отложить до весны - юбку ультра-мини.

Ликвидировать - обтягивающую черную юбку до пят.

Купить - юбку-тюльпан до колена или середины икры (конечно, с завышенной талией).

С ультракороткого мини дизайнеры переключили свое внимание на длину миди. Однотонные узкие миди-юбки идеально выглядят не только на моделях, но и на реальных женщинах. Яркий цвет или оттенок металлик сделает образ модным и современным, особенно если комбинировать юбку с контрастного цвета ремнем из лакированной кожи и мягким беретом. При создании стиля 40-х годов миди также играет ключевую роль. Многие дизайнеры предлагают узкие твидовые юбки, которые замечательно сочетаются с шелковым или атласным верхом. Подбирая обувь, помните, что ваша задача - сделать лодыжки максимально тонкими. Лучшие вариант - туфли на высоких каблуках или сапоги, тесно обхватывающие лодыжки. Решительно откажитесь от мягких, свободных сапог. Отложить до весны - объемную текстильную сумку.

Ликвидировать - кошелку неопределенного размера (меньше "А-4").

Купить - гигантскую кожаную сумку.

Весьма солидные объемы "дамских сумочек" (на практике это даже не портфели, а настоящие чемоданы) плавно перебрались из весенне-летнего сезона в осенний. На самом деле не так важен материал и цвет, только размер имеет значение. В сумке должно поместиться все - от книги или журнала до полного набора косметики, и при этом - ни следа громоздкости и неуклюжести. Знаменитости, от Кейт Мосс до королевы Великобритании Елизаветы II, с удовольствием восприняли этот тренд. Почему бы и нам не побыть звездами.

Отложить до весны - красный сарафан.

Ликвидировать - все, что имеет невразумительный цвет.

Купить - красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фиолетовые или розовые ботильоны. Яркий цвет остается фаворитом сезона. За желтые туфли в сочетании с фиолетовой сумкой полиция моды вас не арестует, а щедро наградит. Ботильоны - незаменимая вещь в предстоящем сезоне. Цветные, классические, на шнурках, с самыми авангардными вариациями дизайна, они будут на пике популярности. Особое внимание стоит уделить лаковым ботильонам на платформе - это, несомненно, хит сезона.

Отложить до весны - гламурную тельняшку.

Ликвидировать - короткую плиссированную юбчонку в клеточку. Купить - платье, пальто, пончо или сапоги в шотландскую клетку.

Если летним хитом была морская полоска, то "осенние" подиумы взяла штурмом шотландская клетка. Однако это далеко не легкомысленные подростковые наряды - фасоны максимально элегантны.

Отложить до весны - жемчужно-серую тунику из тонкого трикотажа.

Ликвидировать - толстый серый свитер а-ля "бабушкина шаль" с воротником-хомутом.

Купить - платье-карандаш модного серого оттенка.

Мышиный, асфальтовый, металлический, графитный, но самый модный пантон ("оттенок" на языке дизайнеров) - это "сумрак", то есть "пыльный" серый с легким синим отливом. А однотонное минималистичное платье прямого силуэта - настоящий козырь осеннего гардероба деловой женщины.

Отложить до весны - "водительские" перчатки без пальчиков.

Ликвидировать - синтетические вязаные перчатки, от которых сохнет кожа рук.

Купить - кожаные, шелковые или шерстяные - и непременно длинные перчатки. Длина до локтя или даже выше, возродившаяся в прошлых сезонах вместе с ретро-тенденциями, сегодня сочетается с вполне современными фасонами без намека на архаику. Roberto, Cavalli, Burberry, Versace сочетают их как с коротким, так и с длинным рукавом, так что это не столько способ согреть руки, сколько яркая деталь вашего элегантного образа. Отличный способ добавить в классический деловой стиль каплю сногсшибательного шарма женственности. В заключение заметим, что супермодные цветы, которые цвели на многих наших летних нарядах, и не думают вянуть. Как бы не так! Крупные и мелкие, четкие и размытые, элегантные и легкомысленные - они вновь распустились на полях осенней моды.