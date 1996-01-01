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Сергей Грибков: Фестиваль омолодился
Отгремевший во Владивостоке на прошлой неделе IY Приморский кулинарный фестиваль стал не просто ареной всевозможных конкурсов, мастер-классов, презентаций и дегустаций. Он также явил участникам и гостям немало удивительных личностей, которые на наших глазах творят историю современной ресторанной культуры и признаны мэтрами в различных областях кулинарного искусства. Один из них - Сергей ГРИБКОВ, основатель флейринг-движения в России, законодатель барной эстетики и барного искусства, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в 2001 и 2003 годах (прошел по горлышкам 101 и 155 бутылок), ныне - руководитель проекта "Бар-шоу" в Москве. Сергей Грибков входил в состав жюри Приморского кулинарного фестиваля дважды - в этом году и 2005-м.
- Сергей, как изменился фестиваль по сравнению с 2005 годом?
- Общий фон соревнований изменился в лучшую сторону, включая и барменские состязания. Бросилось в глаза, что аудитория как участников, так и зрителей резко омолодилась. Сами мастер-классы проходили в этот раз более насыщенно, динамично и зрители выглядели более заинтересованными. Было заметно, что они стремятся получить как можно больше профессиональных знаний и донести их до тех своих коллег, которые по тем или иным причинам не смогли попасть на фестиваль.
Да и тот факт, что в этом году фестиваль проходил в здании цирка, а не морвокзала, сыграл, я думаю, на пользу самому мероприятию. Понимаете, несмотря на то что помещение цирка накладывает свои ограничения, это все же не вокзальная обстановка. Здесь сам дизайн как-то ближе к искусству, в нем больше творческих линий.
- Это говорит человек, который пришел в ресторанную культуру из цирка, начав в 12 лет свою карьеру жонглера и акробата.
- Точно. В этом году, кстати, отмечаю 30-летний юбилей своей творческой деятельности. Поэтому и к барменскому искусству, флейрингу, я отношусь как цирковой: должна быть гармония между формой и содержанием, эстетика приготовления коктейля, эстетика его подачи, эстетика употребления, эстетика вкуса.
В этом году на фестивале я отметил для себя, что среди зрителей стало больше девушек, а среди участников - парней. Другая особенность - Владивосток не так был активно представлен участниками на конкурсах, как те же Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск или Южно-Сахалинск. Хотя, казалось бы, фестиваль в вашем городе, под боком, ехать никуда не надо. Однако почему-то иногородние участники проявили в этом смысле больше усердия.
- На конкурсах вы кому отдаете предпочтение - новичкам или профессионалам?
- Знаете, у новичков часто трясутся руки, в состоянии мандража они делают ляпы, которые профессионалы себе просто не могут позволить. Но в итоге новичок зачастую выдает более оригинальный коктейль, нежели профессионал, потому что вкладывает в него душу, страсть, желание отличиться. Я сейчас пишу книгу, в которой делюсь своими соображениями в сфере приготовления коктейлей. И одна из главных мыслей в ней: приготовление коктейлей - это не производство продукта, это - создание произведения искусства, это целая философия. И ваш покорный слуга в своей книге пытается сформулировать тезисы этой философии.
- В начале октября в Москве состоится международный конкурс по флейрингу, вы примете участие?
- Меня пригласили, несмотря на то что я уже пять лет как не принимаю участия во флейринг-конкурсах. Я дал согласие. Я обкатаю на этом конкурсе свою программу образца 2002 года и не думаю, что она будет выглядеть устаревшей.
- А во Владивосток через год приедете, на Пятый Приморский кулинарный фестиваль?
- Пока не вижу причин, которые могли бы этому помешать.
ДосьеСергей ГРИБКОВ - профессиональный жонглер, гимнаст, эквилибрист, получил диплом по профессии "миксологист" - специалист по созданию коктейлей. Приготовление любого коктейля превращает в феерическое шоу с участием зрителей. Особенной популярностью пользуются такие номера, как "Канатоходец", "Гантский коктейль", "Каскад бокалов", "Мастер класс", FAIR-SHOW. В течение 5 лет занимал пост вице-президента Барменской ассоциации России. Призер Международной премии Bar stars award 2000. Возглавляет "Центр барной эстетики Сергея Грибкова" и проект BAR-SHOW в Москве. Сергей Грибков - единственный в России обладает юридическим правом использования термина "Постановочное шоу барменов". Основной составляющей шоу является флейринг (от английского flairing - бросающийся в глаза, кричащий, яркий) - приготовление коктейлей "на лету". Во время выступления бармены демонстрируют подачу оригинальных коктейлей - от обычных до самых изысканных. Используя различные трюки с огнем и элементы флейринга, превращает приготовление коктейлей в фантастическое шоу с участием зрителей.
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