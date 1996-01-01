www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Сергей Грибков: Фестиваль омолодился

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Отгремевший во Владивостоке на прошлой неделе IY Приморский кулинарный фестиваль стал не просто ареной всевозможных конкурсов, мастер-классов, презентаций и дегустаций. Он также явил участникам и гостям немало удивительных личностей, которые на наших глазах творят историю современной ресторанной культуры и признаны мэтрами в различных областях кулинарного искусства. Один из них - Сергей ГРИБКОВ, основатель флейринг-движения в России, законодатель барной эстетики и барного искусства, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в 2001 и 2003 годах (прошел по горлышкам 101 и 155 бутылок), ныне - руководитель проекта "Бар-шоу" в Москве. Сергей Грибков входил в состав жюри Приморского кулинарного фестиваля дважды - в этом году и 2005-м.

- Сергей, как изменился фестиваль по сравнению с 2005 годом?

- Общий фон соревнований изменился в лучшую сторону, включая и барменские состязания. Бросилось в глаза, что аудитория как участников, так и зрителей резко омолодилась. Сами мастер-классы проходили в этот раз более насыщенно, динамично и зрители выглядели более заинтересованными. Было заметно, что они стремятся получить как можно больше профессиональных знаний и донести их до тех своих коллег, которые по тем или иным причинам не смогли попасть на фестиваль.

Да и тот факт, что в этом году фестиваль проходил в здании цирка, а не морвокзала, сыграл, я думаю, на пользу самому мероприятию. Понимаете, несмотря на то что помещение цирка накладывает свои ограничения, это все же не вокзальная обстановка. Здесь сам дизайн как-то ближе к искусству, в нем больше творческих линий.

- Это говорит человек, который пришел в ресторанную культуру из цирка, начав в 12 лет свою карьеру жонглера и акробата.

- Точно. В этом году, кстати, отмечаю 30-летний юбилей своей творческой деятельности. Поэтому и к барменскому искусству, флейрингу, я отношусь как цирковой: должна быть гармония между формой и содержанием, эстетика приготовления коктейля, эстетика его подачи, эстетика употребления, эстетика вкуса.

В этом году на фестивале я отметил для себя, что среди зрителей стало больше девушек, а среди участников - парней. Другая особенность - Владивосток не так был активно представлен участниками на конкурсах, как те же Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск или Южно-Сахалинск. Хотя, казалось бы, фестиваль в вашем городе, под боком, ехать никуда не надо. Однако почему-то иногородние участники проявили в этом смысле больше усердия.

- На конкурсах вы кому отдаете предпочтение - новичкам или профессионалам?

- Знаете, у новичков часто трясутся руки, в состоянии мандража они делают ляпы, которые профессионалы себе просто не могут позволить. Но в итоге новичок зачастую выдает более оригинальный коктейль, нежели профессионал, потому что вкладывает в него душу, страсть, желание отличиться. Я сейчас пишу книгу, в которой делюсь своими соображениями в сфере приготовления коктейлей. И одна из главных мыслей в ней: приготовление коктейлей - это не производство продукта, это - создание произведения искусства, это целая философия. И ваш покорный слуга в своей книге пытается сформулировать тезисы этой философии.

- В начале октября в Москве состоится международный конкурс по флейрингу, вы примете участие?

- Меня пригласили, несмотря на то что я уже пять лет как не принимаю участия во флейринг-конкурсах. Я дал согласие. Я обкатаю на этом конкурсе свою программу образца 2002 года и не думаю, что она будет выглядеть устаревшей.

- А во Владивосток через год приедете, на Пятый Приморский кулинарный фестиваль?

- Пока не вижу причин, которые могли бы этому помешать.

Досье

Сергей ГРИБКОВ - профессиональный жонглер, гимнаст, эквилибрист, получил диплом по профессии "миксологист" - специалист по созданию коктейлей. Приготовление любого коктейля превращает в феерическое шоу с участием зрителей. Особенной популярностью пользуются такие номера, как "Канатоходец", "Гантский коктейль", "Каскад бокалов", "Мастер класс", FAIR-SHOW. В течение 5 лет занимал пост вице-президента Барменской ассоциации России. Призер Международной премии Bar stars award 2000. Возглавляет "Центр барной эстетики Сергея Грибкова" и проект BAR-SHOW в Москве. Сергей Грибков - единственный в России обладает юридическим правом использования термина "Постановочное шоу барменов". Основной составляющей шоу является флейринг (от английского flairing - бросающийся в глаза, кричащий, яркий) - приготовление коктейлей "на лету". Во время выступления бармены демонстрируют подачу оригинальных коктейлей - от обычных до самых изысканных. Используя различные трюки с огнем и элементы флейринга, превращает приготовление коктейлей в фантастическое шоу с участием зрителей.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru