Сергей Грибков: Фестиваль омолодился

Отгремевший во Владивостоке на прошлой неделе IY Приморский кулинарный фестиваль стал не просто ареной всевозможных конкурсов, мастер-классов, презентаций и дегустаций. Он также явил участникам и гостям немало удивительных личностей, которые на наших глазах творят историю современной ресторанной культуры и признаны мэтрами в различных областях кулинарного искусства. Один из них - Сергей ГРИБКОВ, основатель флейринг-движения в России, законодатель барной эстетики и барного искусства, дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в 2001 и 2003 годах (прошел по горлышкам 101 и 155 бутылок), ныне - руководитель проекта "Бар-шоу" в Москве. Сергей Грибков входил в состав жюри Приморского кулинарного фестиваля дважды - в этом году и 2005-м.

- Сергей, как изменился фестиваль по сравнению с 2005 годом?

- Общий фон соревнований изменился в лучшую сторону, включая и барменские состязания. Бросилось в глаза, что аудитория как участников, так и зрителей резко омолодилась. Сами мастер-классы проходили в этот раз более насыщенно, динамично и зрители выглядели более заинтересованными. Было заметно, что они стремятся получить как можно больше профессиональных знаний и донести их до тех своих коллег, которые по тем или иным причинам не смогли попасть на фестиваль.

Да и тот факт, что в этом году фестиваль проходил в здании цирка, а не морвокзала, сыграл, я думаю, на пользу самому мероприятию. Понимаете, несмотря на то что помещение цирка накладывает свои ограничения, это все же не вокзальная обстановка. Здесь сам дизайн как-то ближе к искусству, в нем больше творческих линий.

- Это говорит человек, который пришел в ресторанную культуру из цирка, начав в 12 лет свою карьеру жонглера и акробата.

- Точно. В этом году, кстати, отмечаю 30-летний юбилей своей творческой деятельности. Поэтому и к барменскому искусству, флейрингу, я отношусь как цирковой: должна быть гармония между формой и содержанием, эстетика приготовления коктейля, эстетика его подачи, эстетика употребления, эстетика вкуса.

В этом году на фестивале я отметил для себя, что среди зрителей стало больше девушек, а среди участников - парней. Другая особенность - Владивосток не так был активно представлен участниками на конкурсах, как те же Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск или Южно-Сахалинск. Хотя, казалось бы, фестиваль в вашем городе, под боком, ехать никуда не надо. Однако почему-то иногородние участники проявили в этом смысле больше усердия.

- На конкурсах вы кому отдаете предпочтение - новичкам или профессионалам?

- Знаете, у новичков часто трясутся руки, в состоянии мандража они делают ляпы, которые профессионалы себе просто не могут позволить. Но в итоге новичок зачастую выдает более оригинальный коктейль, нежели профессионал, потому что вкладывает в него душу, страсть, желание отличиться. Я сейчас пишу книгу, в которой делюсь своими соображениями в сфере приготовления коктейлей. И одна из главных мыслей в ней: приготовление коктейлей - это не производство продукта, это - создание произведения искусства, это целая философия. И ваш покорный слуга в своей книге пытается сформулировать тезисы этой философии.

- В начале октября в Москве состоится международный конкурс по флейрингу, вы примете участие?

- Меня пригласили, несмотря на то что я уже пять лет как не принимаю участия во флейринг-конкурсах. Я дал согласие. Я обкатаю на этом конкурсе свою программу образца 2002 года и не думаю, что она будет выглядеть устаревшей.

- А во Владивосток через год приедете, на Пятый Приморский кулинарный фестиваль?

- Пока не вижу причин, которые могли бы этому помешать.