Кто съел деньги на школьные обеды?

Начало учебного года ознаменовалось очередным скандальчиком между Владивостока и администрацией Приморского края. На этот раз яблоком раздора стали бюджетные средства, предназначенные для питания школьников.

Часть школ Владивостока не кормят детей из младших классов, а ведь питание предусмотрено краевым законом. Поэтому администрация края стала утверждать, что "город" саботирует выполнение данного закона. По словам одного из источников в "белом" доме, делается это намеренно. Ведь в других муниципальных округах кормят не только малообеспеченных, но и детей из младших классов. Причем создают для этого специальные резервные фонды.

В свою очередь администрация города обвиняет в "белый" дом в том, что деньги из краевого бюджета на питание ребят до сих пор не перечислены. "Сегодня мы кормим бесплатными горячими обедами только ребят из малообеспеченных семей, - говорит председатель комитета образования администрации Владивостока Виктория ЗОРИНА. - Средства на это выделены из бюджета Владивостока. Полноценное питание получают 8000 тысяч учащихся с 1 по 11 классы. Как только деньги из края поступят, мы тут же начнем кормить всех учеников младших классов". Кстати, похожая ситуация в Артеме и Находке.

В общем, деньги из бюджета опять затерялись. Все же повод для оптимизма есть. Деньги на питание школьников стали искать депутаты ЗС ПК. Ведь именно они внесли в краевой бюджет строку про бесплатные школьные завтраки для начальных классов. Как стало известно "ЗР", депутаты ездят по школам и спрашивают у директоров, почему те не кормят детей. На что напуганные директора, оказавшись между двумя враждующими администрациями, бледнеют и разводят руками.