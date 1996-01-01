ПГСХА отметила 50-летний юбилей

На прошлой неделе на базе Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА) прошло заседание ректоров сельскохозяйственных вузов России.

Поводом для встречи стало 50-летие Приморской академии, юбилей который не остался без внимания даже Президента РФ, пославшего поздравительное письмо.

Несмотря на праздник, ректоры не смогли пройти мимо актуальных сельскохозяйственных проблем. Обсуждения велись по многим вопросам, таким как нехватка кадров, сложность в обучении специалистов для сельского хозяйства, развитие агропромышленного комплекса. Выяснилось, что проблемы разных субъектов федерации существенно отличаются. В одном наблюдается нехватка кадров, в другом молодые специалисты не могут трудоустроиться.