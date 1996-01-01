Приморская Ярославка тонет в фекалиях

Жители поселка бьют тревогу: они буквально утопают в продуктах жизнедеятельности собственных организмов, и если не принять срочных мер, то еще до наступления зимних холодов поселок рискует превратиться в большую выгребную яму!

На сегодняшний день из-за порывов в канализации подтоплены фекальными водами подвалы более 30 многоэтажных домов.

Местным главой уже объявлена чрезвычайная ситуация. Кроме того, она усложняется коммунально-финансовой неразберихой, когда жителей "подтопленных" домов обязывают платить в две эксплуатирующие организации. В итоге жители не платят никому, дабы не "ошибиться", а без оплаты и средств коммунальщики ликвидировать последствия катастрофы отказываются.