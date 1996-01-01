АТЭС-2012. Не пронесло?!

Такое впечатление, что многие почему-то до самого последнего момента надеялись, что нас пронесет и саммит АТЭС 2012 года будет проходить где-нибудь в другом месте, а не во Владивостоке. Загибали пальцы и подсчитывали чего у нас нет или что у нас в "очень ужасном состоянии". Однако, похоже, просчитались. По крайней мере, так нам, владивостокцам, показалось по сумбурным репортажам из Сиднея.

Не помогла даже мировая общественность в лице, например, австралийского премьер-министра, который уговаривал нашу делегацию российский АТЭС проводить в "цивильном" Питере. Но президент ПУТИН оказался настойчивым, заявив, что если саммит и будет проводиться в России, то только в пока забытом богом форпосте страны на Дальнем Востоке.

Спасибо, родной вы наш. Теперь придется напрягаться и вкалывать, чтобы привести город в порядок, настроить множество объектов, обслуживающих саммит и нужных для нас самих, подтянуть инженерную и социальную инфраструктуру, отремонтировать, реконструировать, благоустроить, как-то окультурить граждан, чтобы выражались внятно и интеллигентно и т. д.

Наверное, можно будет порадоваться и за городскую канализацию, и за прибрежную экологию. Вдруг, наконец-то, и их удастся взлелеять до приличных мировых стандартов, чтобы какой-нибудь из президентов стран-участниц, войдя в море, не столкнулся с каким-нибудь равнодушным к его сану "катюхом". Возможно, побелят коридоры в позорных "гостинках", которые не белили с тех пор, как их ввели в строй, снесут неприглядные сараи и руинированные постройки, облагородят берега и улицы не только в "гостевых" частях города, но и на его задворках.

В принципе, саммит, в мировом масштабе, - дело отработанное. Можно сказать, простая рабочая встреча. Иной зарубежный город принял бы ее на всем готовом и не "чихнул". А у нас - "ударная пятилетка", чтобы убрать "наш позор с генеральских глаз"...

Особые надежды, что за эти пять лет мы построим новый "Большой Владивосток" и "заграница нам поможет". Бюджет и частные инвесторы ринутся осваивать сотни миллиардов рублей, многотысячные китайские строительные отряды вольются на условиях скромного субподряда в состав "лидеров российского строительного бизнеса" и развернут феерию стройплощадок, а все горожане заживут счастливо и богато.

Кстати, цены уже готовы подпрыгнуть от радости. В том числе и на строительство. Понятно, что самые лучшие профессионалы получат наиболее ценные подряды и перепоручат заниматься "дешевкой" менее именитым коллегам. Главное - все будут при деле.

Запах денег заставит тронуться сотни тысяч людей с загнивающего запада России на ее Дальний Восток, российские эмигранты разных эпох начнут покидать свои виллы за рубежом и отправлять пароходами свой скарб во Владивосток. Рванут сюда и отпетые европейцы в надежде отстроить здесь для себя множество замков и дворцов ХII-ХVIII веков. За своим счастьем рванут сюда бомжи, разбойники и чиновники легкого поведения, чувствуя легкую наживу. Кстати, сюда заранее начали подтягиваться свежие силы "эсэнговцев". К саммиту 2012 года мегаполис на два миллиона человек взметнется своими небоскребами от Посьета до порта Восточного.

От блестящих перспектив захватывает дух. Со вчерашнего дня я уже начал подыскивать для себя подходящие коньки, чтобы по выходным дням наведываться в ледовый дворец в парке Минного городка. А иногда, когда это не слышат другие, я пробую свой голос, чтобы поразить им публику, которая придет на мой сольный концерт в городской оперный театр. Спрашивается: "Ну что может помешать за хорошие деньги спеть для губернатора?" И не надо говорить, что ему станет плохо...

Ну, не пронесло нас с этим саммитом - не отвертелись. Да и ладно! Может быть, это действительно к лучшему! Хоть чем-то удастся занять народ, который до сих пор никак не пристроился в жизни после обвала производств в начале 1990-х.

Представляется, что благодаря наступающему экономическому чуду в нашем городе смогут как-то улучшить свои дела и утопающие в своих проблемах Япония и Китай, обретет пример для подражания Республика Корея. Да что там! Весь мир обретет надежду, и миллиарды несчастных землян будут грустить, что они не могут скопить деньжат, чтобы посетить Владивосток и погулять по его широким проспектам.