Просите 12, чтобы дали 10

Об этом недвусмысленно дали понять как сами перевозчики, так и чиновники управления транспорта администрации Владивостока. Решение об этом, скорее всего, будет принято 15 сентября. В этот день на заседании Российской энергетической комиссии по Приморскому краю будет рассмотрен и с долей вероятности до 99% утвержден новый тариф на проезд в городских автобусах.

Первоначально перевозчики требовали поднять стоимость билетов на 50% до 12 руб., но после подковерных переговоров с мэрией пошли на 2-рублевую уступку. На этом, по слухам, обе стороны ударили по рукам, и теперь дело за комиссией.

Также на комиссии, скорее всего, будет затронут вопрос о предоставление транспортных льгот. Те "социальные" документы, что имеют хождение сегодня, себя изжили и дискредитировали, считают перевозчики, поэтому необходима новая льготная норма. Например, "единый социальный билет".