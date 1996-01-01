Звонок мобильного выдает наши комплексы

Вы интеллектуал? Креативщик? А может, душа компании, балагур и шутник? Звонок вашего мобильного телефона, как и ваша манера говорить по нему, красноречиво говорит о вашем характере.

Какая мелодия звучит из вашего мобильника? Трогательная песенка мамонтенка, тяжелый гитарный риф, а может, звуки джунглей? Психологи утверждают, что тот или иной тип звонка - это весьма важная деталь нашего образа, к выбору которой мы подходим весьма трепетно. Возможно, сами того не осознавая, мы заявляем о своем вкусе, отношении к себе и окружающим, амбициях, а также выносим на всеобщее обозрение частичку сокровенного внутреннего мира.

Возможность выбрать для каждого абонента свою мелодию уже признана психотерапией. Чем, если не маленькой личной местью, становится мерзкая сирена или хрюканье свиньи, когда, например, звонит начальство?

Итак, вот как характеризует вас ваша мобильная мелодия.

* Классическое произведение ("Фуга" Баха, "Танец рыцарей Монтекки и Капулетти", мелодия из "Щелкунчика" и др.). У вас зашкаливающе развито чувство меры. Вашему стремлению к вселенской гармонии можно только позавидовать. Практически всегда и все вы делаете так, как надо, и по большей части у вас все складывается "как у людей". Иногда вас скручивает скука, а на ее фоне - апатия, вы начинаете копаться в себе. Но правило "утро вечера мудреннее" действует на вас безотказно, и вы выпархиваете из депрессии как ни в чем не бывало. Кстати, скорее всего, к классической музыке и культурной сфере вообще вы имеете весьма отдаленное отношение.

* Громкая мелодия с обилием низких частот, мелодичный гитарный риф или стандартная телефонная трель. Вы уперты и цените превыше всего надежность. Точность. "Квадратиш - практиш - гут". Как правило, вы стремитесь к покою, размеренности и уравновешенности. Особенно по утрам - после бурной вечеринки. Вам не нравится считать себя невыдержанным человеком, поэтому резкие перепады своего настроения вы либо скрываете, либо находите им "неубиваемое" объяснение. Не то, чтобы вы считали окружающих глупее себя, но периодически вы все же испытываете сомнения в разумности вашего окружения. Впрочем, своих близких вы любите, несмотря на все их недостатки.

* Приколы, фразочки от Масяни, слоганы, песни с эпатажными текстами, звуки животного мира. Вас часто считают персоной эксцентричной и взбалмошной. Вам это не особо нравится, но вы, как правило, не спорите. Выделяться из толпы - ваша фишка, часто подсознательная. Вы максималист и альтернативщик в своих пристрастиях. Порой ваш вкус даже шокирует - настолько он не подходит к роду ваших занятий и социальному статусу. Вы объясняете это тем, что не любите мэйнстрим. Хотя и сами себе порой сознаетесь, что перебарщиваете с выпендрежем.

* Классика западного рока (хиты Дорз, Биттлз, Rolling Stones и др.). Вам нравится масштабность и небольшие отклонения от нормы - в пределах разумного и законного. Вы вообще не сторонник правонарушений. Вам нравится, чтобы все было по правилам, иначе это не ваша игра. До мозга костей вы - "классический любитель классики". И еще вы меломан.

* Музыка из кинохитов. Иногда вы удивляете. То все кажетесь предсказуемым, предсказуемым, а потом вдруг как удивите. Окружающие, онемев, провожают вас взглядом, а вы, распушив павлином хвост, гордо вышагиваете по тротуару. Вы любите дорогие и дешевые эффекты - чего уж скрывать. И неплохо умеете ими пользоваться.

* "Рокопопсовый" репертуар (Земфира, Tokio Hotel, Mika, Moby). Вы любитель всего новенького. Вы любопытны и стараетесь не отставать от времени. Следить за его новыми достижениями - ваше хобби. Вы человек увлекающийся. Вы редко скучаете, потому что всегда найдете, чем себя занять или чем увлечься.

* Что-нибудь из Romantic Collectio или "Дискотеки 80-х". Вы консервативны, сентиментальны и очень цените уют. Вам бы жить где-нибудь за городом, в уютном домике, в кругу родных и близких - и целыми днями лениться. Но это ваше собственное заблуждение. Когда вы оказываетесь вдали от цивилизации, шума большого города и прочих его развлечений, довольно быстро начинаете вянуть.

* Популярные современные мелодии (отечественные и западные). Вы, как сорока, падки на все яркое и блестящее. Увидите - сразу же теряете над собой контроль и тащите к себе в гнездо. Hе важно, что потом пленивший вас предмет может и не пригодиться - эстетика для вас важнее функциональности. Вы очень импульсивны, легко увлекаетесь и также быстро остываете.

* Гимн Российской Федерации. Видимо, вы молодой человек с хорошим чувством юмора.

Манера говорить

* Человек держит трубку в правой руке, прижимая её к правому же уху - это свидетельство искренности, доверчивости и общительности.

* Слыша звонок мобильного человек машинально встает и ведет разговор только стоя - он прямолинеен, решителен, способен сконцентрировать все силы на поставленной цели.

* Трубка прижата плечом к уху, руки остаются свободными - помимо склонности к остеохондрозу это выдает быстроту мысли, умение быстро определить приоритеты, просчитывать собственные действия на несколько шагов вперёд.

* Трубка в правой руке, но прижата к левому уху - свидетельство низкой самооценки и недостатка уверенности в своих силах.

* Во время беседы свободная рука обхватывает голову - признак полной гармонии с собой и внешним миром.