В школу - с горшком

Ситуация знакома многим. Ранним утром мамаша мечется с ноющим малышом от прилавка к прилавку, высматривая, где подешевле, а тот требует купить розы, "чтобы было не стыдно". В результате усталая мама и нервный ученик покупают пять астрочек.

Дарить цветы преподавателям в первый день учебного года - давняя и нерушимая традиция. Каким же должен быть букет? Достойным, но не вычурным, скромным, но не блеклым. Выбирать цветы нужно, учитывая возраст и характер учителя, но не менее важно и то, кто будет их дарить - старшеклассник или первоклашка.

Для кого букет?

И немало повидавшей на своем веку классной даме, и только что пришедшей в школу выпускнице педвуза будет одинаково приятно, если ребенок преподнесет им красивый и со вкусом подобранный букет. Однако согласитесь: пожилой "математичке" и молоденькой "англичанке" одинаковые цветы не подаришь. Что уж говорить об умудренном сединами преподавателе физики.

Что подсказывает флористический этикет? Молодой учительнице уместно преподнести букет нежных оттенков - лилии, герберы или альстрамерии. Цветы подобрать с полураспустившимися бутонами.

Классной руководительнице бальзаковского возраста подойдет букет из крупных цветов насыщенных и ярких тонов - георгинов, хризантем, пионов, роз. Если любимая Марь Иванна старше 65-ти, то розовые розы будут ни к месту - купите что-нибудь максимально элегантное, без мишуры и лишних украшений. К примеру, каллы или те же розы, но бордового оттенка.

Мужчина будет чувствовать себя неловко, получив букет пышных алых роз или наивных ромашек. Букет для него должен отличаться лаконичностью: лучше, если он будет вертикальной формы, при этом он вполне может состоять из одного цветка, декорированного темной зеленью.

Кто дарит?

Старшеклассник с миниатюрным пучком анютиных глазок выглядит так же смешно, как и первоклашка, которого не видно из-за охапки роз или гладиолусов.

Первый раз в первый класс не стоит идти с букетом из дорогих или экзотических цветов. Смотрится это нелепо. Куда уместнее - сезонные цветы радостной цветовой гаммы: золотые шары, астры, средних размеров гладиолусы. Причем эти цветы хороши для любого педагога.

Ученикам старших классов также не стоит увлекаться дорогостоящими цветами, составляя праздничный букет для учителя. Корзина алых роз - вряд ли уместный подарок, так как может быть расценена как "взятка" или претензия попасть в любимчики. В то время как одна или три розы, оригинально оформленные, - признак хорошего вкуса и уважительного отношения.

Что касается цвета, то высокая флористическая мода утверждает, что в этом сезоне в фаворе естественные оттенки спелых плодов: от розового до натурально-коричневого и лилового.

Как рассказала "Правде.Ру" флорист Анна Коморина, дарить цветы - не такая уж простая наука. В России, к примеру, есть предубеждение насчет желтых тюльпанов и роз, а также цветов слишком темных оттенков. Поэтому их не стоит дарить любимому учителю.

"Незаслуженно забытыми оказались гвоздики, - отмечает Анна, - их почему-то дарят только ветеранам да могильным плитам. А между тем это удивительно красивый и нежный цветок, который к тому же очень долго не вянет. Букет из разноцветных гвоздик стоит недорого и прекрасно подойдет для 1 сентября".

Минимум неделю своей эффектной красотой будут радовать герберы. Альстрамерии - изысканны и оригинальны. "На мой взгляд, эти три сорта - самые удобные для Дня знаний: лилии или гладиолусы громоздкие, первоклашкам просто не удержать", - считает флорист.

Есть, однако, мнение, что учителя выбрасывают все подаренные им цветы уже 1 сентября, поэтому "нестойкие" розы остаются самым популярным цветком.

"Действительно, 1 сентября учителям, особенно начальных классов, дарят много цветов, - объясняет учительница со стажем. - Каждый ребенок старается принести букет. Естественно, учителя не успевают расставлять цветы в воду и кладут их на парту. Для некоторых цветов пребывание без воды в течение всего лишь часа - верная смерть. Когда после уроков учитель собирает цветы, погибшие приходится выбрасывать".

Но если ваш букет окажется "живучим", то непременно отправится домой к учителю. "Я обычно всегда выбираю самые красивые цветы, составляю из них букет и, гордая, шагаю с ним домой. Не представляете, насколько приятно 1 сентября идти по улице с цветами", - говорит педагог.

Преподавателю хорошо дарить не обрезные цветы, а живые в горшках. Среди учителей много заядлых цветоводов. Подумайте, посоветуйтесь с другими родителями: может, папам-мамам не по отдельности покупать цветы, а, посоветовавшись с учителем, приобрести для класса несколько живых цветов в горшках. Вот они-то будут радовать и педагогов, и ребят весь год и наверняка запомнятся.