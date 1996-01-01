www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

На Шаморе появилась "Летучая рыба"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каждое лето наша семья приезжает несколько недель отдохнуть на Шаморе. Однако большинство кафе, где мы бы хотели перекусить, вызывают у нас неприязнь. Неужели временные палатки, где готовят шашлыки из непонятного мяса, это и есть весь сервис?

Да, такая проблема, как вкусно, но главное безопасно перекусить на самом популярном пляже города Владивостока, существует. Еще два месяца назад администрация Владивостока заявила о том, что большинство заведений общепита, расположенных в бухте Лазурная, не соответствуют санитарным требованиям. Почти все кафе нарушали санитарные нормы, и более того, половина из них занималась незаконным предпринимательством.

Побывав как-то раз в рейде с контролирующими организациями, корреспондент "ЗР" убедился в том, что есть в таких заведениях для здоровья опасно. Почти все такие временные кафе выполняют не только функции заведений общепита, но являются домом для тех, кто там готовит.

Нередко грязное белье соседствует с кухней, где готовятся всякого рода шашлыки и прочие блюда кавказской кухни. В общем, если вы вкушаете в палатке шашлык, будьте готовы к тому, что рядом с ним могли находиться чьи-то грязные портки.

Конечно, большинство посетителей этих кафе о санитарных нормах не задумываются, хотя зря, конечно. Нередко в таких кафе вместо свежего шашлычка, вам могут принести вчерашнее мясо, разогретое на скорую руку. Или же, наоборот, ввиду наплыва клиентуры, мясо могут даже и не замариновать, как требует того технология приготовления этого прославленного блюда.

Что касается комфорта в таких заведениях, то о нем остается только мечтать. Вместо прохладных залов, посетители сидят в душных палатках на разломанных пластиковых стульях, едят с одноразовой посуды.

Все же постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Предприниматели, арендующие участки пляжной зоны, стали строить цивилизованные кафе и рестораны. Несколько дней назад на въезде на Шамору открылся ресторан морепродуктов "Летучая рыба". Как рассказала "ЗР" директор ООО "Лотс" Людмила СЛЕПЦОВА (предприятие относится к этой компании), это будет первый на Шаморе ресторан, в котором работает шеф-повар из московской гильдии поваров. "Наше меню рассчитано на покупателя со средним достатком. Обед или ужин будет стоить как в среднестатистическом кафе Владивостока. Хотя у нас есть фирменные блюда, которые шеф-повар разработал специально для нашего заведения. Это разные супы из морепродуктов, например, креветочный суп. Изюминкой нашего ресторана является разная рыба, приготовленная в оригинальных соусах и заливках. Конечно, есть у нас и детское меню, ведь многие отдыхающие берут с собой на море детей. При этом общее количество посадочных мест более 70. Наше кафе - одно из немногих на пляже, где имеется кондиционеры, а для тех, кто любит дышать морским бризом, мы оборудовали открытую веранду".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru