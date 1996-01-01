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На Шаморе появилась "Летучая рыба"
Каждое лето наша семья приезжает несколько недель отдохнуть на Шаморе. Однако большинство кафе, где мы бы хотели перекусить, вызывают у нас неприязнь. Неужели временные палатки, где готовят шашлыки из непонятного мяса, это и есть весь сервис?
Да, такая проблема, как вкусно, но главное безопасно перекусить на самом популярном пляже города Владивостока, существует. Еще два месяца назад администрация Владивостока заявила о том, что большинство заведений общепита, расположенных в бухте Лазурная, не соответствуют санитарным требованиям. Почти все кафе нарушали санитарные нормы, и более того, половина из них занималась незаконным предпринимательством.
Побывав как-то раз в рейде с контролирующими организациями, корреспондент "ЗР" убедился в том, что есть в таких заведениях для здоровья опасно. Почти все такие временные кафе выполняют не только функции заведений общепита, но являются домом для тех, кто там готовит.
Нередко грязное белье соседствует с кухней, где готовятся всякого рода шашлыки и прочие блюда кавказской кухни. В общем, если вы вкушаете в палатке шашлык, будьте готовы к тому, что рядом с ним могли находиться чьи-то грязные портки.
Конечно, большинство посетителей этих кафе о санитарных нормах не задумываются, хотя зря, конечно. Нередко в таких кафе вместо свежего шашлычка, вам могут принести вчерашнее мясо, разогретое на скорую руку. Или же, наоборот, ввиду наплыва клиентуры, мясо могут даже и не замариновать, как требует того технология приготовления этого прославленного блюда.
Что касается комфорта в таких заведениях, то о нем остается только мечтать. Вместо прохладных залов, посетители сидят в душных палатках на разломанных пластиковых стульях, едят с одноразовой посуды.
Все же постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. Предприниматели, арендующие участки пляжной зоны, стали строить цивилизованные кафе и рестораны. Несколько дней назад на въезде на Шамору открылся ресторан морепродуктов "Летучая рыба". Как рассказала "ЗР" директор ООО "Лотс" Людмила СЛЕПЦОВА (предприятие относится к этой компании), это будет первый на Шаморе ресторан, в котором работает шеф-повар из московской гильдии поваров. "Наше меню рассчитано на покупателя со средним достатком. Обед или ужин будет стоить как в среднестатистическом кафе Владивостока. Хотя у нас есть фирменные блюда, которые шеф-повар разработал специально для нашего заведения. Это разные супы из морепродуктов, например, креветочный суп. Изюминкой нашего ресторана является разная рыба, приготовленная в оригинальных соусах и заливках. Конечно, есть у нас и детское меню, ведь многие отдыхающие берут с собой на море детей. При этом общее количество посадочных мест более 70. Наше кафе - одно из немногих на пляже, где имеется кондиционеры, а для тех, кто любит дышать морским бризом, мы оборудовали открытую веранду".
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