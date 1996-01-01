Только хорошие новости

"В России будет пустыня, если семья не станет святыней". Этот лозунг выбрала для себя организация содействия молодой семье "ВЕНЕЦ" и для воплощения идеи гармонично развивающейся благополучной семьи с 15 по 23 сентября во Владивостоке пройдет социальная акции "Семья и СМИ. Ярмарка народных предложений".

В данный момент уже проходит первый этап акции "Семья и СМИ. Ярмарка народных предложений" - опрос общественного мнения. 4000 анкет были брошены в почтовые ящики многих районов города представителями общественного движения "Родительское собрание". Также часть анкет можно будет найти в поликлиниках в бесплатных журналах для родителей "Чудо-чадо" или на сайте http://venec-vl.ru/. В эту анкету горожане смогут внести предложение для Ярмарки народных предложений, а именно: написать свою самую главную новость.

Как рассказала генеральный директор автономной некоммерческой организации содействия молодой семье "ВЕНЕЦ" Галина КУРНОСЕНОК, по мере поступления анкет информация будет обрабатываться. Предложения по новостям внесут в банк данных, и уже через месяц после опубликования анкеты состоится Ярмарка народных предложений, где на специальных стендах будут размещены народные новости.