В школе - 11 лет! Кто больше?!

В России введено обязательное 11-летнее образование. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир ПУТИН. Итак, обычный ученик должен получить полное среднее образование до 18 лет. Оказывается, Россия должна в ближайшее время вступить в Болонский процесс, а с обязательной девятилеткой мы якобы отстаем от западных стандартов, ведь во многих европейских школах дети в среднем учатся 12-13 лет. Есть ли это благо для российской школы и ее учеников, либо мы пытаемся примерить на себя кафтан, из которого давно выросли?! Ответ мы искали у наших респондентов.

Эльвира, предприниматель, мама 2-годовалой дочки и 9 летнего сына:

- Я считаю, если школьная программа интересна и учителя вкладывают всю душу в ребенка, в такой школе можно учиться и 11 лет. Мой старший сын 1-й класс отучился по программе ПЕТЕРСОНА 2100, и я была просто в восторге от желания ребенка ходить в школу и учиться. Во втором классе нам пришлось перейти другую школу, т.к. наша была расформирована. Теперь специально отдаю ребенка в частное учебное заведение, где вновь будут преподавать по этой программе. А вообще многое зависит от качества образования и заинтересованности учителей. Если государство выплачивает им такую мизерную зарплату в 5-7 тыс. руб, что мы может требовать от школы.

Оксана, мама 10-летнего сына, преподаватель ВГУЭС:

- На мой взгляд, даже увеличение начальной школы с первого по четвертый класс мне кажется очень затянутым. Программа очень слабая. Более сильным детям в школе становится неинтересно. Кроме того, пребывание в школе до 11-го класса, а значит, до 18 лет, увеличивает шанс детей прямиком попасть не в вуз, а в армию. Я, как мама мальчика, конечно, категорически против такого исхода.

Сергей, папа 3-летнего и 13-летнего сыновей, федеральный служащий:

- Зная, что рано или поздно собираются принять такой закон, мы отдали старшего сына в школу в 6,5 лет, так что проблем с сиюминутным попаданием в армию после школы у него не будет. Кроме того, мы с женой сразу видели, что к школе он готов, и возраст ему непомешает. А что в школе придется находиться целых 11 лет, считаю не правильным, не надо затягивать программу.

Светлана Владимировна, учитель младших классов муниципальной школы (с 10-летним педагогическим стажем), мама первоклассницы:

- По моему мнению, родители, глядя на успехи своих детей, должны иметь право выбора. Оставлять ли ребёнка на четырехгодичное начальное обучение, а значит, учиться в дальнейшем 11 лет, либо на трехгодичное и учиться 10 лет. Но это, разумеется, в идеале. Из своего опыта скажу, что сейчас дети разные, и кому-то требуется такая длительная адаптация, а кому-то только мешает. Во многом это зависит и от семьи, где растет ребёнок, и от социальной обстановки. Конечно, мы сегодня и не можем мечтать о том высоком уровне образования, который был в советской школе, когда даже самые средние ученики получали все навыки.

Елена Владимировна, завуч средней муниципальной школы, педагогический стаж 20 лет:

- Я считаю, что четырехлетняя начальная школа - это несомненное благо. Детишки адаптируются к коллективу, к требованиям. Другой вопрос - обязательное 11-летнее обучение. Теперь мы будем вынуждены брать всех - и кто тянет школьную программу, и кто далек от нее.

Константин, папа второклассницы, банковский служащий:

- Когда наша учительница сказала нам, что весь первый класс, - это по старым меркам лишь подготовительная группа детского сада, а изучение таблицы умножения наши дети начнут только в 3-й классе, я, честно говоря, расстроился. В 18 лет человек уже совсем взрослый и ему нечего делать в школе, пора поступать в вуз или идти работать.