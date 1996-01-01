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Кулинарные сюрпризы!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Четвертый год подряд начало бархатного сезона во Владивостоке знаменуется грандиозным праздником жизни, который называется Приморский кулинарный фестиваль. Как и в прошлые годы, фестиваль организован ресторанным агентством "Анонс" и Дальневосточной ассоциацией рестораторов и отельеров при поддержке администраций города Владивостока и Приморского края.

В этом году фестиваль будет проходить 7 и 8 сентября в здании Владивостокского цирка, который вместит более 150 участников и несколько тысяч гостей. О том, что они будут делать, как и зачем, - в интервью с генеральным директором ресторанного агентства "Анонс" и президентом Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романом ИВАНИЩЕВЫМ.

- Год от года масштабы фестиваля растут: все больше участников, все больше конкурсов, все больше экспозиций и дегустаций, все шире география. Будет ли присвоен фестивалю статус всероссийского или международного?

- До этого совсем недалеко. Пока официально событие носит статус краевого. Но де-факто в этом году Приморский кулинарный фестиваль перешагнул региональные и даже национальные рамки. Судите сами: жюри фестиваля возглавит знаменитый шеф-повар с мировым именем Эрвин ПЕТЕРС из Австрии, представитель Гильдии шеф-поваров России и Школы высшего кулинарного мастерства. Он работал в разных странах. Даже в Кувейте, в пятизвездочном отеле, где, как он сам считает, прошел свое самое страшное профессиональное испытание. БУШ-старший был покорен его мастерством, и Эрвин удостоился почетного диплома. Также о своем участии в работе жюри на Фестивале заявил шеф-повар из Сербии, виртуозный знаток и мастер французской и итальянской кухни, участник и призер международных кулинарных соревнований Константин КАТАФАЙ. К нему присоединился его коллега, член Итальянской ассоциации шеф-поваров Умберто РОМАНИ.

- А кто будет из российских мэтров?

- Ожидаем прибытия из Москвы на фестиваль бармена-легенду - Сергея ГРИБКОВА. Он был у нас на прошлых фестивалях. И о нем много писали: дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, основатель флейринг-движения в России (жонглирование, балансировки и прочие трюки, выполняющиеся с бутылками, шейкерами, бокалами и другим барным оборудованием). Также в составе нынешнего жюри будут работать лучший в России специалист по итальянской кухне шеф-повар Сергей КЛЮЧАНСКИЙ и обладатель престижных наград в области кулинарии, шеф-повар, который внес весомый вклад в развитие таких известных московских ресторанов как, "Годунов", "Волен", "Старая площадь", Сергей ЕРОШЕНКО.

- Роман, напомните нашим читателям о программе фестиваля и какие приятные сюрпризы нас ожидают в этом году?

- Cюрпризы на то и сюрпризы, чтобы о них раньше времени не распространяться. Но об одном поведаю. 20 официантов и администраторов из дальневосточных кафе, кофеен, клубов, баров и ресторанов будут состязаться на скорость в сервировке стола со стандартным набором. Они покажут класс в фигурном сворачивании салфеток, а также продемонстрируют креативность в фантазийной сервировке стола по заданной теме. До сих пор такие чемпионаты проводились только в Москве. Приморский кулинарный фестиваль первым принимает эстафету по организации соревнований в области сервисного обслуживания. В этом году расширится тематика самих конкурсов по приготовлению блюд и их презентаций. Проще говоря, блюд будет больше и способы их приготовления - виртуознее и разнообразнее. Но два главных критерия остаются: вкус и красота.

- И какие награды ждут победителей?

- Бронзовые, серебряные и золотые медали. Все награждения проходят по международным стандартам проведения кулинарных соревнований, принятых на 30-м Всемирном Конгрессе ВАКС в Киото в 2002 г. В соответствии с этими стандартами медалей одного достоинства может быть несколько. Решающую роль в такой системе играет общая сумма баллов, которые набрали участники. Кроме того, что участникам необходимо соревноваться друг с другом, им еще нужно выдержать жесткие требования и стандарты, которые предъявляются со стороны жюри. Победители финалов чемпионатов определяются как гран-призеры и считаются чемпионами IV Приморского кулинарного фестиваля.

- Роман, как для себя определяешь смысл и цель мероприятий, подобных ежегодному Приморскому кулинарному фестивалю?

- Люди удовлетворяют свои потребности посредством социально-культурной среды. Чем цивилизованнее общество, тем многообразнее, интереснее эта среда. Мы несем ресторанную культуру в массы, а значит, способствуем развитию отрасли и делаем ее более цивилизованной.

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