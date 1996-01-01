Разговоры о переселении соотечественников в Приморье продолжаются

На прошлой неделе в краевой администрации прошло первое заседание межведомственной комиссии по содействию реализации краевой целевой программы "Об оказании содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом". Комиссия создана постановлением губернатора от 31 июля, и возглавляет ее вице-губернатор Любовь ДРОЗДОВА.

"Получено уже 60 заявлений от соотечественников, желающих переселиться в Приморье. Главы муниципальных образований и руководители предприятий Красноармейского района, Дальнегорского и Артемовского городских округов, где примут первых переселенцев, проинформировали, как идет подготовка к встрече бывших соотечественников.

Вроде все замечательно, но, если внимательно следить за темой, в этом году соотечественники уже реально должны были начать переселение.

Но вот практически заканчивается 2007 г., а разговоры о содействии и разработка необходимой документации продолжаются и конца им не видно. Корреспонденту ДДГ "ЗР" удалось ознакомиться с проектом регламента приема и обустройства участников программы. Скажем сразу, документ на редкость расплывчатый и неконкретный. Там нет ответов на конкретные вопросы по процедуре. Приезжает, допустим, соотечественник (а то и сразу с семьей), и куда ему деваться? Где жить то время, пока будут выправлены необходимые документы, ведь в федеральных документах говорится, что на выдачу всех необходимых документов отводится 7 дней? Так что не позавидуешь первым переселенцам.

В интервью высокопоставленных чиновников ни разу не звучало, а будут ли у соотечественников какие-то обязательства перед теми, кто их принимает. Сколько лет они должны отработать, чтобы "окупить" затраты государства и принимающей их организации. А вдруг окажется, что трудиться они на предложенном рабочем месте через год-полгода не захотят? А если они хотят работать на предложенном им производстве, но квалификация не позволяет, и они готовы учиться? Их будут учить за чей счет? А есть ли возрастные ограничения для участников программы?

В общем, при таких темпах согласований и содействия разговоры об этом будут длиться еще не один год, и соотечественники, готовые к нам приехать, благополучно достигнут пенсионного возраста.