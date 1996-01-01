Хочу быть слухмейкером!

Вера в слухи и домыслы - наша национальная черта! Скажем больше, доверять им, а не официальной информации, наше, если хотите, политическое кредо!

Рисуют на дороге разметку, народная молва тут же реагирует - значит, асфальт в этом году здесь класть не будут, и пусть городская администрация со своим планом реконструкции идет лесом. И точно, проходит лето, за ней осень, уже не видно разметки, а дорога как была решето, так и стоит, на радость слухмейкерам! Не ошиблись!

Появился новый запрещающий знак во дворе - слух пополз: значит, в одном из подъездов заселился замечательный сосед. И точно, тут же за знаком появилась детская площадка, мусор из контейнеров стали вывозить по два раза на дню, бомжи как-то сами собой исчезли, а то, что навязали домофон на скудные стариковские пенсии, никого не спросив, бабку-кастеляншу да оплату вневедомственного поста, так это лишь издержки!

Или вот тебе такой слуховой размышлизм. После трехмесячного отсутствия регистрационные подразделения ГИБДД Владивостока получили бланки спецпродукции, или, пользуясь научной терминологией, "бланки строгой отчетности". Пока что только свидетельство соответствия конструкции транспортного средства (ССКТС).

Тут же пошел слух, что не только ССКТС, но и вожделенные свидетельства регистрации, водительские удостоверения, справки-счета и т. д. и т. п. "упали" на берега Тихого океана. Тут же слух получил продолжение, а маститые разносчики утверждают, что сначала сборщиков и оформителей "конструкторов" облагодетельствуют, а потом уже дойдет очередь до истомившихся собственников транспортных средств.

А то, что получится? У окошек регистрационных отделов давка, штурм, не дай бог мордобой, тут и до экстремизма не далече! Разве зря статейка соответствующая вкупе с целым законом появились? Кто отвечать-то будет?

Кто как, но я этому слуху верю. Вера моя основывается на всей нашей исторической правде, а с другой стороны...

Ну, нет уже мочи больше смотреть на серое лицо соседа, который 4-й месяц ставит свою 10-летнюю "малышку" Nissan Cube под транзитами на стоянку и платит в два раза больше, чем другой наш сосед со своим "домом на колесах" Toyota Hi Ace, но с полным пакетом государственной регистрации. Автостояночники жируют, кто вкусно трапезничает вместе с ними, можно только догадываться.

Да бог с ним, с соседом! Как все гладко получилось и вода опять же на мельницу слухмейкерам, когда стоило только Верховному суду запретить в ноябре прошлого года брать деньги за оформление регистрационных и экзаменационных процедур в ГИБДД, как тут же был выдан стойкий слух - ждите перебоев со спецпродукцией. И ведь правы оказались. Обидно, что наши вожди в интернет-форумах не участвуют, а то многое бы про себя узнали, про своих жуликоватых подчиненных. Так они еще и к слухачам не прислушиваются. Безобразие какое-то!

А они, "слухачи", дальновидные, еще в марте предупреждали, что к лету получим со спецпродукцией в РЭО такой кризис, по сравнению с которым ежегодный летний бизнес "отдельных чиновников" на справках-счетах покажется детской шалостью.

Но официальные источники уверяли, что конкурсы идут, деньги есть, оплата не заставит себя ждать. А что касается слухов, то это провокации, и, по словам зам. начальника УВД Приморского края Альфреда ТАТАРЧУКА, "это лишь очередная попытка некоторых "общественных деятелей" создать шумиху вокруг своего имени, заработать политические дивиденды". Честно признаться, собирателей "дивидендов", о которых говорил полковник, я не заметил. Наверное, потому что о них не было никаких слухов.

Взять хотя бы последний марш отчаяния автомобилистов 13 августа. В отличие от былых антикаталоговых и антипошлинных протестов, на этот раз даже четкого организующего ядра не было у протестантов, где уж тут до политических лозунгов.

И вот какая мысля пришла опосля очередного слуха. А почему бы генераторам слухов, то есть нашей жизненной правды, не брать за это деньги? Или на худой конец организовать бы тотализатор, а всю прибыль пустить на закупку тех же "бланков строгой отчетности"?

Организовать в одной кузнице бесполезных журналистских кадров целую специальность? Ведь если нет спроса на журналистов, ежегодно штампуемых сотнями, с запасом на 50 лет вперед, то "слухачи" будут востребованы всегда!

Не верите? Тогда ответьте, за кем из нас правда?