Муданьцзянские пэтэушники

Дальнереченское профессиональное училище № 27 открывает свои двери для китайских учащихся. Об этом на Третьей китайской лесохозяйственной выставке, прошедшей в китайском городе Муданьцзян, договорились Муданьцзянское народное правительство (КНР) и администрация г. Дальнереченска Приморского края.

Муданьцзянцы приглашаются на обучение в профучилище № 27, где они смогут получить специальности резчиков по дереву и мастеров столярного дела. Муданьцзяну нужны такие специалисты, так как город является крупнейшим национальным центром импортирования древесины и деревообработки. На него приходится 85% от всего объема завозимого леса (в основном из России) провинции Хэйлунцзян и 20% импортного леса всей страны. В городе сосредоточено более 1600 крупных предприятий, специализирующихся в первичной и глубокой переработке древесины. Ожидается, что первые китайские учащиеся появятся в стенах дальнереченского ПТУ уже в этом учебном году.