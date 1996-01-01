Во сколько обойдется частная школа?

Рынок образования - это словосочетание становится привычным. Даже в государственных школах родителям приходится платить - то за репетиторство, то за ремонт школы. Но если уж платить, то за качество. Рассуждая так, родители присматриваются к частным школам. Как выбрать самый оптимальный вариант?

Учительница первая моя

Как правило, в первый класс ребенок идет в школу возле дома. И тут уж на первую учительницу как повезет. Несовпадение желаний малыша и требований взрослого, уверенного в себе педагога с диктаторскими наклонностями, может быть настолько острым, что ребенок навсегда потеряет интерес к учению. Но может случиться и наоборот - малышу понравится учиться, и все годы учебы он будет отличником.

Поэтому первая задача родителей - это правильный выбор учительницы. Поговорите с ней, постарайтесь почувствовать, ваш ли это человек. Даже если вам говорили, что Мария Ивановна строгая, что у нее все дети отличники, вашему малышу она может не подойти, потому что в вашей семье другие принципы: не строгость, а ласка: не дисциплина, а свобода.

Обязательно побывайте в нескольких школах, поговорите с разными педагогами. Как минимум у вас появится материал для сравнений и размышлений. Задавайте учителю те вопросы, которые вас волнуют. Например, как учитель создает у ребенка интерес к учебе? Мотивация - это важно. Вы же не хотите начинать каждое утро с детского плача: "Не хочу в школу!" Как детей поощряют? Как наказывают? Грань тонка - можно воспитать самостоятельную личность, а можно неуверенного в себе человека, или даже хама.

Если вы хотите комфортных условий для малыша, если со здоровьем проблемы - то вас заинтересуют те частные школы, которые расположены в пригороде, как "Святая Ольга", или в зеленом микрорайоне с чистым воздухом, как "Дарина". И в той, и в другой принимают детей детсадовского возраста, и счастливое детство в окружении красивой природы им обеспечено.

Чтобы подростка не воспитывала улица

В подростковом возрасте формируются самостоятельность и инициатива. Если 12-летнего пацана "сломать" чрезмерной дисциплиной, если никто не интересуется его проблемами, то он будет искать сочувствия на улице. При этом сам он еще не умеет организовать свой день, ему скучно, если нечем заняться.

- Часто родители возмущаются: "Только записался в секцию самбо - и тут же бросил. Позанимался музыкой всего полгода - и тоже бросил!" Не расстраивайтесь - все идет как надо, - уверяет Елена НОВИКОВА, директор Азиатско-Тихоокеанской школы. - Подросток набирает жизненного опыта, и потом ему будет из чего сделать выбор любимой профессии.

12-15 лет - возраст социальной адаптации. Частные школы много уделяют внимания воспитанию лидерских качеств, развитию интеллекта. Они свободнее, чем государственные школы, внедряют в практику тренинги, деловые игры, конференции, симпозиумы. Дети учатся проводить анкетирование, интервью. И тут родителям надо ответить на вопрос: какое образование они хотят дать сыну или дочери? Хотите, чтобы ребенок стабильно освоил государственную программу? Стал социально мобилен? Легко общался со сверстниками и взрослыми? Поступил в вуз? Хорошо владел иностранными языками? Был грамотным пользователем компьютера?

Казалось бы, все это важно. Но, во-первых, нельзя объять необъятное, а во-вторых, обычно к средним классам становится ясно что ваш ребенок математик или гуманитарий. Зачем тратить много времени на физику, если силы нужны для профессиональных занятий музыкой? В таком случае стоит выбрать школу с гуманитарным уклоном.

Если вас интересует учеба и грамотность ребенка, узнайте, как в школе работают с успеваемостью каждого ученика, как организована работа репетиторов, что делает школа, если ребенок периодически не выполняет домашнее задание или у него есть проблемы в усвоении программы.

Если вас интересует всестороннее развитие, то вам понравятся школы, где есть театральные, художественные и музыкальные кружки, хореографическая студия (как в "Святой Ольге" или "Эврике"). Если вас интересует образовательный старт, позволяющий ребенку самостоятельно строить свое дальнейшее образование, узнайте, какие семинары и тренинги проходят в школе, в каких исследованиях дети участвуют. Например, школа "Гармония" участвует в международных программах по развитию интеллекта, а в АТШ проработана система социального воспитания лидерских качеств.

Считайте деньги, не отходя...

Родители жалуются: "Звонили в школу, нам сказали, что обучение стоит 5 000 руб. в месяц, а после выяснилось, что надо платить еще на питание, за транспорт, за дополнительные занятия. Набегает от 10000 до 20000".

Увы, цены не стоят на месте. Поэтому до встречи с директором школы определитесь со своими возможностями. Может быть, вы сэкономите на транспорте - выберете школу возле дома или будете подвозить свое чадо по пути на работу.

Вам необходимо уточнить, будут ли дополнительные сборы. Узнайте о косвенных расходах, например за учебники и учебные пособия. Порядок оплаты: сроки, периодичность, форма наличная или безналичная, размер пени за просрочку. Спросите, какие возможны варианты оплаты, и помните, что на рынке всегда возможна индивидуальная договоренность. Кстати, в Азиатско-Тихоокеанской школе чем успешнее учится ребенок, тем меньше платят родители.