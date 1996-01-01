Приглашение на небо

На кавалеровском аэродроме впервые состоялись демонстрационные полеты средств легкой авиации (СЛА) - мотодельтапланов, парапланов и спортивного легкого самолета "Як-18".

Желающих набралось немало. В очередь выстраивались, несмотря на то, что покататься на дельтаплане и параплане стоило 500 руб., а на самолете - все 800. Вообще же в этот день на аэродроме, давно уже пустующем и почти не принимающем самолеты, собралось не менее тысячи кавалеровцев и жителей района. Пилот мотодельтаплана из Спасска Сергей ИЛЬИН только успевал отбиваться от желающих.

Мотодельтапланы среднего класса, демонстрируемые в небе, стоят от $10 до 14 тыс. А один дельтаплан из Новонежино - все 29 тыс. евро. Пилоты-любители приобретали эту технику на свои средства: такова уж их любовь к небу.

Понятие СЛА - сверхлегкой авиации - появилось не так давно, в конце 80-х годов прошлого века. Тогда появились новые летательные аппараты и соответствующие виды спорта - дельтапланеризм, полеты на микросамолетах, парапланах, дельталетах. СЛА подразделяются на безмоторные (дельтапланы и парапланы) и моторные (микросамолеты, мотодельтапланы, паралеты, мотопарапланы, автожиры, сверхлегкие вертолеты). Сверхлегкие летательные аппараты имеют максимальную взлетную погрузочную способность не более 495 кг, без учета веса авиационных средств спасения.

Сергей Ильин дельтапланеризмом занимается 2 года. Раньше увлекался парашютным спортом, в ДОСААФе учился летать на "Як-52". Таких энтузиастов неба в Спасске 5 человек. Они объединены в дельтаклуб, входящий в Ассоциацию сверхлегкой авиации. Летают, кроме дельтапланов, на самолетах и вертолетах "Ми-2", "Ан-2", "Як-18".

Виталий ДВОРЕЦКИЙ из Спасска - бывший строитель, Григорий ГОНЧАРЕНКО из Чугуевки - бывший военный летчик , Герман КУЗЬМИНОВ из Арсеньева - бывший пилот-инженер. На его счету - более 13 тыс. часов полетов, 25 лет он отдал "Аэрофлоту", сейчас председатель аэроклуба "Поиск" (г. Арсеньев) .

Атмосфера была праздничной, играла музыка, работала выездная торговля. И погода не подвела.

"Народу нужен экстрим,- пояснил Андрей Почкунов.- У нас в районе уже прижился мотокросс, теперь, надеемся, пропишется и сверхлегкая авиация. На нашем аэродроме хорошая взлетная полоса, почему ее не использовать для развития дельтапланеризма, парапланеризма?.. Найдутся энтузиасты - появятся и у нас свои летательные аппараты, и люди будут эти полеты видеть не раз в год, а гораздо чаще".