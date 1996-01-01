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Куда пропали слоники?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- До строительства здания "Клевер Хаус" Семеновский сквер украшала цветочная композиция "Слоники". Куда они делись? В этом году появилось несколько новых цветников. Неужели в городе, наконец-то, появились деньги на благоустройство?

По словам Анны ЯМКАЧ, главного специалиста по озеленению города, "Слоников" убрали на реконструкцию: "Проржавела внутренняя арматурная конструкция, пришлось все переваривать. Мы просто не успеваем закончить их до конца лета. К тому же денег на реставрацию потребовалось больше, чем мы рассчитывали. Сейчас "Слоники" хранятся на ремонтирующем предприятии. К следующему Дню города мы планируем вернуть их туда же, где они стояли, - напротив стадиона "Динамо".

Денег, заложенных в этом году в смете на озеленение города, хватает, чтобы заняться укреплением откосов. По используемой технологии на откосе укрепляется сетка, а сверху, с помощью гидроустановки, благодаря которой семена не осыпаются, сеется трава.

"Еще мы широко развернули деятельность по организации сквериков, парков, новых необычных клумб. Например, объемный цветник на Луговой площади, многоярусные клумбы из кубиков на остановке "Фабрика "Заря" и "Пирамидки" на центральной площади, клумбы-шарики. К Дню города наши озеленители выставили около 40 шаров в Советском районе и 10 - в Первореченском, - рассказывает Анна Ямкач. - Цветы хорошо прижились. Однако мы никак не можем справиться с вандализмом. Некоторые шары мы находили в таком виде, как будто их очень долго пинали, как мячи, пока не надоело. Клумбы на Арбате и напротив филармонии похожи на пепельницы, хотя рядом достаточно урн. Постоянно что-нибудь утаскивают. Из кашпо, которые мы недавно развесили по городу, каждые сутки пропадает два-три. Цветы из "Пирамидок" на центральной площади выкапывают. Как будто обязательно нужно утащить в свой горшок или на дачу, где еще может не привиться, а просто любоваться нельзя. Неужели те, кто ворует цветы с клумб, не понимают - они обкрадывают не администрацию города, управляющие компании или дорожные службы, а в первую очередь самих себя".

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