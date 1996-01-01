Праздник на нашей улице

В прошедшие выходные Кировский район Приморского края отметил свое 112-летие. В 12-й раз при поддержке администрации района на берегу Уссури состоялся дружественный турнир среди волейбольных команд правительства Хабаровского края, владивостокцев и принимающей стороны.

Второй год подряд победу одержала команда Владивостока. Хозяева скромно заняли второе место, хабаровчане - третье.