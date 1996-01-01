17 августа у кинотеатра "Нептун" прошла акция "Помоги собраться в школу". Этот общегородской праздник в помощь малообеспеченным семьям проводится уже несколько лет, главным образом за счет средств городской администрации.

Во время проведения акции семьям первоклашек было выдано 350 ранцев, наполненных всеми необходимыми канцелярскими товарами. Выступления творческих коллективов украсили праздник. Всем первоклассникам, участвовавшим в играх и конкурсах, достались призы. Потом и ребята, и их родители вместе посмотрели детский фильм в кинотеатре "Нептун".