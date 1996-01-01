Как приготовить кудзу-мандзю?

Мастер-классы, проведенные в ресторане "Такеши" Масамити НАКАНО, бывшим шеф-поваром одного из самых известных в Японии ресторанов "Киттё", а сейчас преподавателем кулинарного училища Chef patissier в Ниигате, вызвал интерес всех владивостокских рестораторов, специализирующихся на японской кухне.

За 3 дня Накано-сэнсэй показал и рассказал о тонкостях приготовления множества японских блюд - стейка из лосося по-японски, удона из овощей, рассказал о специфике приготовления блюд на тэппане. Особый интерес вызвал мастер-класс по приготовлению традиционных японских сладостей - кудзу-мандзю. Это такие сладкие пирожки из особой муки с начинкой из красных бобов. Правда, пирожки - название достаточно условное. Роль теста играет желеобразная полупрозрачная масса, да и жарить их не нужно. Мастер-класс был организован при содействии Генконсульства Японии во Владивостоке и Центра изучения искусств Востока.