Голубями по триколору

Общегородской праздник, посвященный Дню государственного флага России, пройдет в субботу, 25 августа, на центральной площади города. Организатором мероприятия выступило управление культуры и молодежной политики администрации Владивостока.

Для жителей и гостей краевого центра организаторы приготовили большую праздничную программу. В ходе мероприятия ведущие расскажут горожанам об истории праздника. Кроме того, для жителей и гостей краевого центра прозвучат песни и стихи о Владивостоке, Приморье и России. Перед всеми собравшимися на сцене выступят местные танцевальные и вокальные коллективы. В завершение праздника в небо над главной площадью Владивостока взлетят голуби и воздушные шары.

Городской праздник, посвященный Дню государственного флага России, состоится в субботу, 25 августа, с 14 до 16 часов на центральной площади.

Культурные мероприятия, посвященные Дню российского триколора, пройдут и в районах города.