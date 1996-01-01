В августе девяносто первого

Наш политический обозреватель Валентина ВОРОНОВА в дни безвременья была в центре событий, происходивших во Владивостоке.

Первые часы. Лебединое озеро.

Был день как день. Жара. Духота. Редакция на телевидении. Уже не помню, чем были мы заняты во второй половине дня, когда в кабинет, где я находилась со своим коллегой Михаилом ВОЗНЕСЕНСКИМ, вошел наш сотрудник Станислав БЫСТРИЦКИЙ. Он у нас был полиглот и диссидент. С юности слушал вражеские радиостанции и учил всевозможные языки. Вошел и с сардонической улыбкой, которую я с того момента несу через всю свою жизнь, произнес, как в известном фильме: "А что это вы тут делаете? Разве не знаете?.. Включайте радио". Я помертвела от одной улыбки коллеги. В ту пору я вместе со своими ближайшими соратниками по цеху готовила телевизионные программы, которые, мягко сказать, мало нравились властям. Зато имели бешеный успех у телезрителей. Телевизионная программа "Понедельник - день тяжелый" тогда получала до четырехсот писем в неделю. Мы были в зените славы. Мы были в глубокой оппозиции к власти, у руля которой находилась КПСС, ничего не имевшая общего с сегодняшней КПРФ. Михаил Вознесенский стал настраивать радиоприемник. Станислав Быстрицкий таинственно предупредил: скоро за вами придут.

Я поняла, что произошло нечто непоправимое: наверняка Быстрицкий уже послушал всяческие зарубежные голоса. Хорошо помню, в голове мелькнуло: муж в командировке... дети? мама? бабушка? на кого я их оставлю?тюрьма ...Колыма...

Приемник был настроен. А это вам не Интернет сегодня. Поплыла с пеленок знакомая музыка ЧАЙКОВСКОГО? Включили телевизор - балет с одноименным названием - "Лебединое озеро". А коллега Быстрицкий скороговоркой докладывает, что произошел переворот, вводится чрезвычайное положение и что, дескать, всем демократам кранты. А вскоре телевизионный экран прояснился, и на нем появились энтузиасты ГКЧП. Мы с Вознесенским оцепенели. Миша выдавил из себя: "Не случайно твоя Гласность умерла". Гласностью звали нашу собаку, только что погибшую от чумки.

На ватных ногах мы поднялись в кабинет к начальнику: "Борис Васильевич, нужно что-то делать, мы выезжаем на съемку?".

Но - нет. Аппаратная закрыта. В коридорах телекомпании и краевого радио появились незнакомые люди в штатском. Выезды запрещены. "Идите по домам, будете нужны - вас позовут". Я поняла, что нас не позовут ни-ког-да. Мы вернулись в кабинет, где нас уже ждал председатель Горсовета Сергей СОЛОВЬЕВ. Он просил дать ему слово, чтобы обратиться к избирателям. Когда и ему - представителю власти указали на дверь, я поняла, что нужно идти домой собирать вещи.

Вечером рупор ГКЧП продолжал вещать о том, что президент страны Михаил ГОРБАЧЕВ по нездоровью не может исполнять обязанности, что-де нужно сохранять спокойствие. И, не дожидаясь ареста, отправилась в Горсовет, поручив маме заботу о детях и 90-летней бабушке. Надо заметить, что моя мама - убежденный коммунист - была относительно спокойна: она видала другие времена и сразу поняла, что эта публика на экранах - водевиль.

Ночь в Горсовете

Горсовет тогда находился в сегодняшней мэрии, и двери его были открыты всю ночь. Я не могу сказать, что было полно народу. Люди шли, конечно. Но это не было народным движением, когда, знаете ли, тысячи людей, транспаранты, лозунги, дескать, "они не пройдут!". В горсовете собрались практически все депутаты: печатались листовки и воззвания, толклись журналисты, трещали телефоны. Глава краевой администрации края Владимир КУЗНЕЦОВ тогда находился в Москве, и мы с моим приятелем из газеты "Владивосток" Андреем ОСТРОВСКИМ дозвонились до него. Дословно помню слова Кузнецова: "То, что происходит, - это бред, я вылетаю. Завтра буду во Владивостоке".

Примечательно, что связь с Москвой для нас закончилась возвышенным диалогом с родной тетей губернатора: "Деточки, Володя уже в лифте, вы там держитесь во Владивостоке, а Москва вас не подведет".

Среди ночи откуда-то взялся краевой депутат Виктор ЧЕРЕПКОВ. Он доверительно отвел меня в сторонку и сообщил, что Москва поручила ему командовать объединенными вооруженными силами Дальнего Востока, и, возможно, ночью нам предстоит блокировать военный аэродром. При всем драматизме событий мелькнула грешная мысль об ильфо-петровском "Союзе меча и орала". Хотелось знать: а поможет ли нам заграница? Я заверила Виктора Ивановича, что наше политическое кредо - всегда!" Воистину, страшное перестает быть страшным, когда оно становится смешным...

Ночью мы, вчерашние звезды телевидения, радио, газет, расклеивали листовки по городу вместе с городскими депутатами, лавочниками, представителями серьезного бизнеса, случайными гражданами, кто пришли в горсовет по собственной воле. В шесть утра я с комсомольским активистом Андреем КОНОПЛЕЙ вошла в трамвай, попросила микрофон у вагоновожатой и обратилась к пассажирам: "Еще вчера я работала на телевидении, вы знаете, что произошло в стране, возьмите эти листовки, поддержите нас, поддержите законную власть". В трамвае было одновременно и хмуро, и определенно. Потому что пассажиры - мужики, главным образом, - нецензурно выражались и требовали больше листовок, а женщины старались показать, что, дескать, но пасаран! И этот "НО ПАСАРАН" наступил утром.

К крыльцу телевидения потекли люди - обычные граждане, без имен и без званий: "Они не пройдут! Даешь свободу телевидению и радио". Когда в горсовет пришел г-н ДАЛЬМАН, владелец "Акфеса", и сообщил, что он перевел на счета горсовета все деньги, что были на счете компании: "Придут коммунисты - все равно отберут, пусть людям достанутся". Этот "но пасаран" прозвучал, когда позвонили из Владивостокского морского торгового порта: "Приезжайте, у нас будет митинг". И, наконец, когда мы побывали в так называемом штабе в крайкоме партии и краевом Совете. Заседание проводил Алексей ВОЛЫНЦЕВ, местный коммунистический лидер. Он собрал силовиков, а те и двух слов сказать не могли: ни "но пасаран", ни "а может, и пасаран".

А поутру они проснулись

А поутру мы все проснулись. Главное - прилетел из Москвы муж. Звонит: "Что тут у вас происходит, еду из аэропорта - танки по дороге, полно милиции". Какой счастливый рейс - человек улетал из демократической столицы демократического государства, а прилетел в условиях чрезвычайного положения. А поскольку он - специалист в области уголовного права, то быстренько объяснил, какие правовые последствия ждут инициаторов ГКЧП. Просвещенная и вдохновленная, с легкой душой, сдав семью на руки отцу, я улетела на работу.

Аппаратные расконсервированы. Начальство приободрилось: "Что хотите, то и делайте?". Еду в торговый порт.

Там был импровизированный митинг докеров. Ах, какие там были мужчины: сильные, уверенные в себе и в своей правоте, принимающие на себя ответственность, заявляющие ГКЧП : "Ну, мы вам устроим переворот, едрена-Матрена. Мы тебе, ЯНАЕВ, покажем чрезвычайное положение". Резолюция митинга. Голосование. Телеграмма в Москву.

Наверное, то были лучшие дни моей жизни

Это потом в столицу уйдет депеша, что Приморье было реакционным краем. А кто ж знал, что с учетом разницы часовых поясов мы были одними из первых, кто показал ГКЧП кузькину мать. Это же время спустя станет известно, что пока Москва спала, экипаж большого противолодочного корабля "Таллин" одним из первых в стране заявил: "Мы присягали стране, а не авантюристам". И поднимет российский флаг. Это позже станет известно, что приморская подводная лодка с Улисса была готова повторить поступок экипажа САБЛИНА. Это попытаются скрыть, что медики краевой и городской клинических больниц одними из первых приняли резолюции в адрес ГКЧП, но и подготовили на всякий случай стационары.

Сегодня, с дистанции полутора десятилетий, начинаешь понимать, что в молчании местных силовиков тоже был свой смысл. А найдись среди них энтузиасты да подними воинские части?..

Во второй день переворота мы с оператором Борисом КОЛОБОВЫМ отправились на Дальзавод, в доках которого ремонтировались подводные лодки. На завод и в мирное-то время было попасть трудно, поэтому мы пошли в заводскую столовую, где обедали не только судоремонтники, но и офицеры с военных кораблей. Возле раздаточной стойки включили видеокамеру:

- Если поступит приказ стрелять в людей на митинге, вы возьмете оружие?

- Я офицер, поступит приказ - я буду стрелять, - с глазами, полными ненависти, красавец подводник, не мигая, смотрел в объектив.

Тетя, стоявшая на раздаче и слышавшая защитника, вступила в полемику: "А я не дам ему гуляш". Репортаж практически не нуждался в монтаже, ибо в столовой тут же образовался митинг. И уже там было видно: дальзаводчане и многие офицеры - на стороне законной власти.

Они не прошли

Сейчас только понимаешь, какую огромную ответственность принимали на себя те руководители, у кого доставало мужества выйти к людям. Одним из немногих был Владимир АНТОНОВ, в ту пору начальник городской милиции, депутат, ныне - проректор ДВГУ. Высокий, крупный, с голливудской улыбкой, абсолютно спокойный, он выходил к митингующим, не отказывался от интервью, успокаивал взвинченную толпу. И создавалось впечатление, что моя милиция меня бережет. Может, благодаря таким людям, как Антонов, как городские депутаты, во Владивостоке и не было ни погромов, ни драк, ни кровопролития.

А потом был общегородской митинг, куда пришли тысячи людей. Развевались российские флаги, счастливые люди чувствовали себя победителями. Трезвый ЕЛЬЦИН в Москве обращался с танка к народу, генерала ЛЕБЕДЯ уже называли народным генералом. Президент Горбачев уже летел из проклятого Фороса. А генерал РУЦКОЙ казался воплощением мужественности и геройства?

В те дни Россия поняла для себя: она свободная страна, и ее граждане едины. А впереди была другая жизнь. Но все равно - лучше, чем во время путча. Потом долгое время проверкой на гражданскую позицию в обществе был вопрос: "А где вы были 19 августа?".