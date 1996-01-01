Владводоканал требует снизить тарифы

Коллектив городского водоканала направил обращение к полномочному представителю президента в Дальневосточном Федеральном округе Камилю ИСХАКОВУ о снижении тарифов на холодную воду для населения в городе Владивостоке за счет урезания непомерных финансовых аппетитов руководства КГУП "Приморский водоканал".

По мнению авторов письма, ставки по оплате воды явно и умышленно завышены. Это следствие политики руководства краевого Примводоканала, которое регулярно повышало отпускные цены, объясняя свои действия необходимостью капитального ремонта оборудования и очистки воды. На деле это предприятие делало шикарный ремонт своих офисов и облицовку зданий насосных виниловым сайдингом, сообщила PimaMedia.

Тем временем в отношении бывшего директора "Примводоканала", а ныне вице-губернатора Приморского края Александра ШИШКИНА возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в 1,2 млн руб. Теперь, когда ситуация на краевом предприятии, наконец, получила публичную огласку и оценку правоохранительных органов, коллектив Владивостокского водоканала требует снизить искусственно завышенные тарифы на воду, а также возвратить городские водохранилища городу.