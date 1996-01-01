Советская Гавань обзаведется своей ТЭЦ

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ утвердил план реализации проекта строительства ТЭЦ мощностью 120 мегаватт в городе Советская Гавань. Об этом сообщил сотрудник пресс-центра правительства края Сергей Зимин.

Собственная ТЭЦ в Советской Гавани изначально отсутствует. Электрическую энергию промышленные предприятия и население получают по линии электропередачи из Комсомольска-на-Амуре и от Майской ГРЭС, построенной на берегу Татарского пролива в 1938 году.