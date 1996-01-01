"Любви все возрасты покорны". Утверждавший это поэт жил в веке девятнадцатом. В веке, когда девочки-подростки выходили замуж за слегка староватых генералов и чиновников, и это считалось нормой. А у нас? Мужчинам "слегка за сорок", волочащихся за молоденькими барышнями, шепчут вслед: "Бес в ребро". Косо смотрят на юных старлеток, принимающих ухаживания зрелых мужей. А уж про юношей, шагающих под ручку со степенными дамами, и говорить нечего.

Какая пара считается идеальной? Как влияет год рождения на "крепость" союза? И какими комплексами прославились Эдип и Электра? Разберемся на примерах.

М = Ж

Для начала выясним, какие пары следует считать разновозрастными. Если рассматримать не только с психологической, но и с социальной точки зрения, то оптимальная разница между супругами или партнерами составляет 10-15 процентов. С "преимуществом" в сторону мужчины.

Такая разница объясняется тем, что мужчины, как известно, несколько "отстают" в своем социальном развитии. С физиологической точки зрения было бы логичным предположить, что особь женского пола должна предпочитать, напротив, молодых самцов с красивыми, крепкими телами, хорошим здоровьем. Энергичных, полных сил и прочее. Однако вспоминаем пособия об особенностях пубертатного периода, где черным по белому пишут: девочки начинают взрослеть на 3-4 года раньше мальчиков. Именно поэтому, утверждают сексологи, партнеры, чей возраст "разнится" менее чем на 10-15%, считаются социально-психологическими ровесниками.

А вот разновозрастный брак - это когда возраст мужчины превышает возраст женщины на 40% и более. Например, если девушка только что отметила совершеннолетие, а ее избранник уже переступил третий десяток.

М > Ж

Рассмотрим ситуацию: зрелый мужчина встречается с молоденькой девушкой. Надо заметить: в мужской среде подобные отношения считаются престижными. Хотя окружающие могут и подшучивать (мол, седина в бороду - бес в ребро), чаще принято считать, будто такая "партия" утверждает о его мужской ценности (как сексуальной, так и социальной): "А я еще ничего, если привлек молоденькую!" И чем моложе супруга, тем якобы престижнее. Однако, на самом деле, многие мужчины идут на такой союз в основном из-за... собственной внутренней неуверенности в себе.

Иными словами, мужчине требуется доказать (не столько обществу, не окружающим, а самому себе), что он "еще ничего", что он значим! К тому же мужчинам вроде как изначально полагается быть главой семьи. И может ли он претендовать на главенство в союзе со зрелой, опытной, состоявшейся как личность женщиной. Более того, у такого мужчины, как правило, есть опыт не слишком удачных отношений с ровесницами. И тогда он обзаводится подругой намного моложе себя - мол, дабы в доме не возникало сомнений, кто тут глава семьи. Хотя бы в силу возрастной разницы.

Это с мужской точки зрения. А с женской? Девушка в подобном союзе сталкивается с другими проблемами. К примеру, злые языки могут поговаривать, будто она польстилась на деньги. Чаще бывает по-другому. Некоторые психологи по аналогии с "эдиповым комплексом" выдвинули свою теорию - теорию "комплекса Электры". Согласно их утверждениям, каждая женщина ищет в молодом человеке своего отца, который считается идеалом мужчины. Поэтому, когда в жизни девочки появляются другие мужчины, она постоянно сравнивает каждого с отцом. Спутник жизни должен иметь характер, внешность либо привычки своего тестя. Например, у некоторых барышень сносит крышу, если от парня пахнет так же, как от ее отца (он курит те же сигареты или пользуется аналогичным одеколоном). Это одна из интерпретаций комплекса Электры. Другие интерпретации сводятся к тому, что спутник жизни должен заменять своей пассии отца. Девушка - Электра бессознательно ищет не супруга, а защитника-отца (поскольку секс для нее в таком союзе пока не главное). А что делает любимого похожим на твоего отца больше всего? Возраст. И как следствие - опытность, уверенность, ответственность.

Чаще всего это либо девочки из неполных семей, либо конфликтующие со своим "настоящим" отцом. Или просто задавленные родительской опекой. Ей страшно выходить из-под родительского крылышка в жизнь, и она тянется к "суррогатному родителю" - мужчине, который по возрасту годится ей в отцы. И ее устраивает стремление мужа во всем быть лидером.

М < Ж

А если наоборот, юноша встречается со зрелой дамой?

Вначале мы говорили, что брак не считается разновозрастным, если на 15% старше мужчина. Значит ли это, что любой брак, в котором старше женщина, хотя бы на один год, можно считать разновозрастным? Как ни странно, теоретически это так. Опять же потому, что мужчины в большинстве своем развиваются позже. К тому же такие пары с физиологической точки зрения противоестественны. Поскольку женщина должна выполнять, прежде всего, детородную функцию, а молодые девушки в этом плане всегда предпочтительнее.

Молодой человек в союзе М < Ж, как правило, лишен интимного опыта и материнской опеки в детстве. Нередко это сын властной матери, к тому же ограниченный в общении с ровесницами. И он видит в своей партнерше прежде всего маму, а то и защиту от гиперопеки своей настоящей родительницы. Помните батюшку Фрейда с его теорией "эдипова комплекса"? Мол, каждый юноша подсознательно ищет в подруге свою мать: спутница жизни должна быть похожей на свекровь, должна уметь так же хорошо варить борщ и так же лелеять "сыночка".

В подобных отношениях женщина, опытная во всех смыслах, как правило, одинокая и не имеющая детей, является лидером, "мамочкой". Она реализует не только свою расцветшую сексуальность, но еще и желание самоутвердиться, в частности быть наставницей - матерью. Под влиянием зрелой спутницы молодой человек действительно быстрее развивается, становится успешным, растет социально, активно реализуется в жизни.

Секс в союзе, где женщина старше, играет более значимую роль, чем в предыдущей ситуации. В постели первое время такие супруги просто упиваются друг другом! Но через некоторое время мальчик становится мужчиной не только в интимном смысле. Он вырастает из роли ученика и пытается стать главой семьи... А для женщины это становится, как минимум, неожиданностью. Причем неприятной. Роль воспитывающей матери у нее буквально отнимают, что ей совсем не приятно... И она вовсе не собирается менять свой статус - становиться покорной женой своего мужа, который к тому же ее моложе! Вот тут и возникают конфликты.

Конечно же, это лишь общая схема. И возможны вполне гармоничные отношения, потому что любой брак - независимо от разницы в годах - зависит только от желания супругов находить общий язык, от их стремления к взаимопониманию.

Если стремления и цели партнеров совпадают, их отношения и последующий брак может быть не менее счастлив (а то и более), чем брак ровесников. Главный залог крепкого союза - не отметка о дате рождения в паспорте, а психологическая совместимость партнеров. И, конечно, любовь. Как же без нее? Как писал К. Д. Ушинский: "Без труда, дельного, серьезного труда, семейное счастье есть не что иное, как романтическая химера".