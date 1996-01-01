Как с ней бороться?

Детская истерика - это приступ гнева или отчаяния. Ребенок как бы "выпускает пар", когда не получает того, что хочет, или у него что-то не выходит.

В возрасте до трех лет малыш не всегда в состоянии контролировать свои эмоции, а кроме того, не настолько хорошо говорит, чтобы выразить переполняющие его чувства и желания.

В дальнейшем, по мере того как знания детей об окружающей действительности расширяются, они все реже прибегают к такому испытанному "орудию протеста", как манипулятивная истерика. Цель этой истерики состоит в том, чтобы управлять другими людьми. Такая истерика происходит тогда, когда ребенок получает в чем-то отказ: он хочет играть с игрушкой, которую держит другой ребенок; он хочет танцевать на новом ковре в гостиной и одновременно пить сок; он хочет рисовать фломастерами на стене. Здесь могут быть полезны передышки (удаление ребенка в тихое безопасное место, подальше от людей и объекта желания).

В одном из магазинов я наблюдала такую сцену: девочка лет четырех взяла новогодний подарок с конфетами и поставила в тележку. Мама вытащила его и поставила обратно. Так продолжалось раз 6-7. Тогда ребенок подошел к конфетам и жвачкам и стал проделывать то же самое. В конце концов мама сдалась и купила девочке жвачку. Эта мама поступила неправильно. Если ребенку все разрешают, выполняют все его требования, "только бы он не расстроился", то последствия такого воспитания - обычная капризность, избалованность и вседозволенность.

Многим мамам не удается ничего придумать в такой сложной ситуации, и они предпочитают уступить, лишь бы он замолчал. Это опасный путь. Он ведет к тому, что реакции детей закрепляются и в следующий раз повторится нечто подобное, только с еще большей силой. Дети гораздо наблюдательнее, чем мы думаем. И прекрасно понимают, что за конфетой, которую мама не дает, надо идти к деду, что гулять надо с папой, так как он покупает "запрещенную" газировку, а если устроишь бабушке истерику, можно получить все и немножко больше. Постарайтесь, чтобы ни один из родных не умалял авторитета другого. Если мама не разрешила, значит, нельзя; папа сказал - делай.

Родители не должны позволять ребенку добиваться желаемого с помощью истерик. В то же время, конечно, нужно быть терпеливыми и уметь находить компромиссы.

Есть несколько наиболее распространенных ситуаций, ведущих к истерикам и скандалам, устраиваемым детьми. Ваш ребенок:

- не может выразить словами чувства, желания или потребности;

- не может скоординировать тело и мысли, чтобы сделать нечто новое, чему он хочет и пытается научиться;

- играет с игрушками, слишком сложными для детей его возраста;

- не получает от окружающих то, что хочет, или не может заставить их сделать то, о чем просит;

- отрывается от интересного занятия ради неинтересного, например от игры ради обеда или дневного сна.

Вот несколько правил для родителей, желающих избежать истерики:

Хороший отдых - верное оружие в борьбе с истериками.

Удостоверьтесь, что ваш малыш достаточно отдохнул, выспался, не переутомился.

Отвлеките малыша. Прежде чем истерика набрала обороты, попытайтесь переключить внимание ребенка на какой-то интересный объект: пейзаж, игрушку, книжку. Это учит ребенка тому, что он может переключать энергию и переходить к другим занятиям, если ему этого хочется. Если же истерика уже началась, переключение внимания вряд ли поможет.

Попробуйте пошутить. Если истерика на подходе, но еще не началась, попробуйте разрядить ситуацию юмором. Но будьте осторожны: малыш должен знать, что вы шутите, а не высмеиваете его.

"Я знаю, что ты чувствуешь". Назовите эмоции, испытываемые ребенком: "я вижу, ты злишься" или "мне кажется, ты устала". Стоит малышу научиться объяснять то, что он переживает, как главная причина капризов и истерик снимается сама собой.

Игнорируйте требования. Истерики на людях заставляют некоторых родителей пойти на поводу у маленького скандалиста и дать ему то, что он хочет. Но этот способ чреват тем, что ребенок может повторить истерику в следующий раз в похожей ситуации.

Обсудите истерику. После того как ребенок успокоился, поговорите с ним о том, что его так расстроило. Однако не заостряйте внимание на действиях во время вспышки гнева. Вместо этого обнимите его, расскажите, как сильно вы его любите, и о том, как приятно вам находиться с ним рядом, когда он спокоен. Это помогает ребенку задуматься над тем, как его поведение действует на окружающих.

Обратитесь к детскому невропатологу, если:

истерики становятся частыми и агрессивными;

малыш продолжает закатывать истерики после того, как ему исполнилось четыре года;

он наносит повреждения себе и окружающим, ломает вещи;

истерики сопровождаются ночными кошмарами, страхами, резкими и частыми перепадами настроения.

Если капризы и истерики у детей постоянны, это может быть следствием заболевания нервной системы, и ребенка стоит показать врачу-невропатологу, нейропсихологу, психологу. Если же со здоровьем все в порядке и капризы или истерики при одном из родителей ребенок себе не позволяет, то корень проблемы стоит искать в семейных отношениях, а именно в реакциях родителей на поведение ребенка. Капризы могут возникнуть в ответ на чрезмерное потакание со стороны взрослых, на их противоречивые требования или на слишком строгие меры, которые применяются к малышу.

Об авторе. Анжела КИРИЧЕНКО, педагог-психолог