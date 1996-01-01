Красная, сочная, сладкая...

Что может быть привычнее свеклы! А ведь это прекрасный лечебный продукт, при некоторых заболеваниях даже незаменимый.

Родилась свекла в Средиземноморье, в античные времена ею с удовольствием питались древние греки и римляне. Но в пищу они употребляли только листья и стебли, а сам корень выбрасывали: был он бесцветный, жесткий и совершенно невкусный. Однако на протяжении многих веков земледельцы настойчиво пытались улучшить вкусовые качества корнеплода. И вот - добились: сначала появилась желтая свекла, а потом и красная, сочная и сладкая. На Руси свеклу стали выращивать в Х веке, и она очень уж пришлась ко столу. И в ее лечебных свойствах за многие столетия успело убедиться не одно поколение врачей и народных целителей.

Как живете, как животик?

В русском языке слово "живот" когда-то означало "жизнь". Воинам говорили: "Не жалейте живота своего", когда те отправлялись на ратный подвиг. Представляете, какое важное значение имеют органы, скрытые от нашего глаза в животе! И как тяжело нам становится, когда хотя бы один из них изнашивается, выходит из строя, то есть начинает болеть! Вот тогда уж мы обязательно подумаем, прежде чем отправлять в живот какой-либо продукт.

Свекла относится к овощам, которые помогают справиться с нарушениями работы печени и всей пищеварительной системы. Именно в свекле (и ни в каком другом овоще!) есть азотистые вещества бетаин и бетанин. Эти вещества помогают организму усваивать белки из пищи и тем самым нормализуют работу печени, то есть предотвращают ее жировое перерождение. Благодаря бетаину и бетанину, а также клетчатке и пектиновым веществам восстанавливаются клетки печени, увеличивается желчеобразование, исчезают застои в желчных протоках. А это предупреждает возникновение желчнокаменной болезни.

Свекла усиливает перистальтику кишечника, оказывает мягкое послабляющее действие. При хронических запорах (особенно это касается пожилых людей) съедайте каждый день тертую вареную или сырую свеклу в количестве 100-150 г. Можно ее приправить лимонным соком и грецкими орехами.

Хранительница сердечного покоя

Прочность нашего организма во многом зависит от состояния сердечно-сосудистой системы. А свекла воздействует на нее самым благоприятным образом. Как? Соли калия, содержащиеся в свекле, восстанавливают сердечный ритм и за счет мочегонного действия уменьшают объем перекачиваемой крови. Да и сама кровь благодаря свекле становится лучше.

Это потому, что свекла имеет такие микроэлементы, которые помогают образованию эритроцитов - красных кровяных телец. Кроме того, бетаин укрепляет кровеносные сосуды и снижает уровень холестерина. А еще содержащиеся в свекле соли магния, железа, кобальта, цинка повышают гемоглобин и кислородную емкость. И это еще не все.

Клетчатка и пектиновые вещества выводят из организма продукты обмена. В результате исчезает излишняя вязкость крови, а кровеносные сосуды становятся более эластичными. Красящие вещества делают сосуды прочнее, в результате чего прекращаются спазмы, нормализуется кровяное давление. Поэтому, если вы всерьез решили бороться с гипертонией, атеросклерозом, если сосуды ваши истощены и постоянно дают о себе знать, съедайте каждый день не менее 100-150 г свеклы.

Очень ценный сок

Сок из свеклы - один из самых полезных овощных соков. Его рекомендуют при тех же показаниях, что и корнеплоды, но воздействие сока на желудочно-кишечный тракт из-за отсутствия клетчатки значительно мягче. Это самый ценный сок для образования красных кровяных телец. Для строительства кровяных клеток особенно эффективна смесь свекольного и морковного соков. Поначалу в такой смеси должен преобладать морковный сок, но постепенно надо менять соотношение в пользу свекольного. Больные малокровием должны обязательно регулярно пить такую смесь соков.

Свекольный сок очень полезен женщинам. Его просто необходимо принимать во время менструального расстройства и в климактерический период, примерно 50-100 г ежедневно. Польза для организма будет несомненной. Для получения слабительного эффекта натощак выпивайте полстакана сока.

Систематическое употребление свекольного сока улучшает память. Ведь по содержанию необходимого в таких случаях йода свекла превосходит многие овощи. А если сок пить вечером, то он будет препятствовать ночным гипертоническим кризам. Ученые считают, что свекольный сок помогает в лечении рака. Объясняется это тем, что, во-первых, он нормализует деятельность кишечника. А во-вторых, и это главное, в свекольном соке содержится аминокислота лизина, скрепляющая молекулы ДНК.

Свекольный сок, смешанный с медом, - прекрасное средство для укрепления нервной системы.

Ешьте, пейте, но знайте меру!

Как и с любым лекарством, с употреблением свеклы и сока из нее следует быть осторожным и соблюдать меру. Ни в коем случае не ешьте свеклу в неограниченном количестве.

Прежде чем выпить свежий свекольный сок, дайте ему отстояться на холоде 2-3 часа, иначе он вызовет сильный спазм, и вы почувствуете тошноту и головокружение.

Основным противопоказанием в приеме свеклы и сока является одна из разновидностей почечнокаменной болезни - оксалурия. Не следует есть свеклу и при хронической почечной недостаточности. Не рекомендуется она также при метеоризме и послаблении кишечника. Надо избегать ее при диабете и ожирении, поскольку в ней очень много сахара и калорий. Осторожно относитесь к свекле, если у вас гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.