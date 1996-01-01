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Какие слабости выдает беспорядок в доме?
Практически в каждой квартире есть "медвежьи углы", куда с глаз долой убираются ненужные вещи и где годами хранится разный хлам. А бывает, что из всего дома сама собой захламляется одна из комнат. Случайно ли это? Психологи утверждают, что нет. Каждая комната в нашем доме имеет символическое значение, а кавардак в ней говорит о непорядке в голове или на сердце хозяина.
Кухня
Кухню не случайно называют "сердцем дома". Именно здесь хозяйки колдуют над сытными обедами и романтическими ужинами, здесь мы получаем одно из главных в жизни удовольствий - от трапезы, здесь напитываемся энергией и силой. За обеденным столом происходят встречи членов семьи и задушевные беседы друзей, - словом, место это во всех смыслах сакральное.
Поэтому грязная кухня - это не только согрешение против гигиены и чистоплотности. Пища духовная здесь тоже не усваивается. Неопрятная кухня говорит, что вы с пренебрежением относитесь к источникам энергии и изобилия, а также прочим жизненно важным началам. Если вас одолевает ощущение брезгливости к жизни и нечистоты событий, происходящих вокруг вас, - разгребите все темные углы на кухне, выбросьте все ненужные склянки, перетрясите все шкафчики. Чувство защиты и комфорта тут же вернется в вашу жизнь.
Ванная комната
С посещения ванной начинается день каждого человека. Здесь мы готовимся к общению с миром, делаем себе новое лицо - среди разбросанных грязных носков и косметики, беспорядочного вороха грязного белья и торчащих из-под ванной неопознанных предметов. Такой беспорядок может указывать на низкую самооценку, невнимание и нелюбовь к себе, комплекс неполноценности. Освободите ванну от старья и побалуйте любимое свое тело. Душистое мыло, красивые аксессуары и горящие свечи - вот что должно окружать вас в купальне.
Гостиная
Эта комната отвечает за нашу связь с внешним миром. Сюда мы первым делом приглашаем визитеров. Здесь, сидя в любимом кресле, узнаем о событиях в мире - смотрим телевизор, читаем газеты, спорим с друзьями о политике и судьбах мироздания. Гостиная - самая публичная часть нашей квартиры, ее фасад. Но беспорядок может превратить это коммуникационное пространство в берлогу. Вы жалуетесь, что вас никто не навещает? Просто люди испытывают неудобство от переизбытка вещей с многовековым слоем пыльной (в прямом и переносном смысле) энергетики. А вы среди нее напоминаете гоголевского Плюшкина. Известия, которые вы получаете в темной и непроветренной гостиной, просто не могут быть радостными. Возможно, вы прячетесь от мира, скрываясь за грудой бесполезных вещей?
Не стоит, однако, стремясь к освобождению, бросаться в крайности и выкидывать все милые сердцу безделушки. Хотя иногда и они надоедают, так что лучше на время отправить их отдохнуть куда-нибудь с глаз долой. Но гостиная не должна быть пустой и безликой - только просторной и чистой. Как говорится, избавьтесь от лишнего хлама в гостиной, и люди к вам потянутся. И не только к вам домой, но и в вашу жизнь в целом.
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