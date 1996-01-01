Памперс для школьника

- В магазинах города продается большое количество обучающих программ для школьников на CD. Что из предложенного будет полезно для моего сына, который перешел в 5-й класс?

Действительно, многообразие дисков, которое предлагают сегодня школьникам магазины города, впечатляет. На первый взгляд все программы разработаны для того, чтобы облегчить жизнь ученику. Тут и городовые курсы по всем предметам, и энциклопедии, и даже готовые решения задач, и шпаргалки.

По словам администратора магазина "Нью-Васюки" Владислава ПАЛИЯ, ближе к середине учебного года дети "просыпаются" и пытаются наверстать, вероятно, упущенное за первые полгода. Хорошо раскупаются учебные курсы по физике, химии, географии, истории и другим предметам. Ближе к концу учебного года резко возрастает спрос на всевозможные рефераты, тесты и контрольные задания по Единому госэкзамену.

Несмотря на рвение к знаниям такого рода, по мнению педагогов, с полезностью таких "программ" можно поспорить. "Если говорить о так называемых "решебниках" - готовых решениях задач на весь учебный год - сочинениях, рефератах и прочих облегчающих жизнь школьнику вещах, то они, на мой взгляд, только приносят вред, - уверена заместитель директора по воспитательной работе школы №25, учитель географии Ирина КОНДРАТЬЕВА. - Это ведь то же самое, что все время надевать на маленького ребенка памперс. Как он научится на горшок ходить? Тем более, далеко не факт, что в решебниках будет дано правильное решение. Мы не раз находили там ошибки. Если же говорить о готовых сочинениях или рефератах, то пользоваться ими не всегда оправданно. Зачастую случаются ситуации, когда несколько учеников сдают в качестве сочинения или реферата один и тот же текст".

Между тем, как отмечают педагоги, из предлагаемого в магазинах, на первый взгляд, разнообразия мало, что действительно интересно. Школьные программы представляют собой либо повторение того же, что в учебнике, без дополнительной информации, либо того хуже. Словом, халтурят пока разработчики школьного софта.