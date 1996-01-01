Охота на учебники

Для всех родителей и учеников одной из главных проблем перед новым учебным годом становится покупка учебников, которых в общей сложности насчитывается не меньше десяти. В итоге беготня за учебной литературой может стать не только настоящей головной болью, но и просто разорением.

В период подготовки к новому учебному году на улицах города как грибы после дождя открываются палатки, торгующие учебниками. Но имеет ли смысл приобретать их там? Цены в таких палатках любят завышать рублей на 30 - 40. То же самое относится к ярмаркам, таким, как, например, в ДКЖД. Сюда стоит идти в погоне за такими редкими учебниками, как экономика, информатика, биология, или если в вашем учебном списке значится строго определенный год выпуска книги. Как признаются продавцы на ярмарках, под вечер цены все равно приходится снижать, чтобы допродать оставшиеся учебники. Поэтому, возможно, имеет смысл не спешить на ярмарку с утра, в самый разгар и суету.

На ярмарке более богатый выбор, поэтому здесь проще найти подходящий вам год издания. К этому вопросу многие преподаватели просят относиться внимательней, так как, если тот же самый учебник был выпущен на два года раньше, в нем могут не совпадать параграфы и вопросы. А учащемуся в свою очередь будет гораздо сложнее в нем ориентироваться.

Если вас не смущают поддержанные книги, возле ДКЖД в хорошую погоду всегда можно встретить учащихся, торгующих своими же прошлогодними учебниками. Как правило, дети не особо завышают цены, поэтому довольно потрепанные книжки у них можно взять и за 10 рублей. Более редкие (биологию, географию) или хорошо сохранившиеся - за 50-60.

Рядом со школьниками можно наткнуться на те же книжные развалы, где, как правило, торгуют суетливые женщины средних лет, заверяющие, что дешевле чем у них, учебники найти сложно. В таком случае лучше заранее сравнить цену в другом месте, так как, скорее всего это перекупщицы, по дешевке скупающие учебники у тех же школьников и накручивающие цену раза в два. Но при покупке подержанных учебников в любом случае необходимо быть довольно внимательным и не спешить: проверить наличие выдранных и разрисованных страниц.

Во многом суета вокруг покупки учебной литературы наносная. В крупных книжных магазинах, добросовестно готовящихся к началу учебного года, большинство учебников можно купить по списку. В некоторых книжных можно даже заказать, правда оптовыми партиями. В магазин "Кругозор", например, руководители родительских комитетов ходят как домой. Естественно, со списком на вест класс и деньгами.