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Если медведь на ухо не наступил
Не все предметы входят в курс общеобразовательной школы. А если ваш ребенок не обделен талантом, например музыкальным, не хочется зарывать его в землю. Во Владивостоке восемь музыкальных школ, поэтому вырастить юного музыканта не составит труда. Были бы у ребенка способности и желание, а у вас терпение.
Школы искусств находятся на частичном муниципальном содержании, поэтому плата за обучение здесь практически символическая - 500 рублей в месяц. На обучение второго ребенка должна действовать скидка. В отличие от частных уроков, обучение состоит не только из навыков игры на определенном инструменте. Как и в обычной школе, здесь есть разные предметы: хор, специальность, сольфеджио, музыкальная литература.
Одни занятия групповые, другие - индивидуальные. За время обучения, в зависимости от выбранной вами специальности, предметы могут меняться. Но изначально важно понять, что в музыкальной школе ребенку придется большую часть свободного времени посвящать музыке. Кроме ежедневных занятий в самой школе, это еще и несколько часов самостоятельной игры дома. Так что, если половина дня у ребенка уходит на обычную школу, примерно столько же времени займет еще и музыкальная.
Постигать азы музыкального искусства можно начинать с пяти лет. В этом возрасте ребят приглашают записываться на подготовительные занятия. Принимают всех желающих, без предварительного прослушивания. Даже тех, кому медведь на ухо наступил. Но вот перед поступлением в первый класс ребенка ждет небольшой экзамен на проверку музыкальных способностей.
Надо сказать, отбор здесь не совсем строгий, однако же, если музыка действительно окажется для вас совсем не той стихией, вам могут тактично заметить, что дальнейшее обучение просто нецелесообразно, или же предложат ещё год позаниматься в подготовительном классе. В зависимости от выбранной вами специальности обучение в школе длится от 5 (как на гитаре) до 7 лет (по классу фортепиано и скрипки). Наибольшей популярностью пользуются именно эти инструменты. Хотя в музыкальных школах можно также найти преподавателей по классам арфы, саксофона и флейты.
В течение каждого полугода, как и в университете, проводятся самые настоящие экзамены. Ученикам необходимо подготовить несколько произведений по программе и сыграть их перед комиссией. Кроме того, постоянные контрольные и проверочные работы - неотъемлемая часть учебного процесса в музыкальной школе. За несданные вовремя предметы могут запросто исключить или же оставить на второй год.
Самых талантливых и старательных, как правило, приглашают на всевозможные концерты и музыкальные фестивали, где молодые дарования сможет оценить уже более широкая аудитория.
Значительная часть учащихся отсеивается за несколько лет обучения в школе. Но тем же, кто счастливо достигает финишной прямой, вручаются аттестаты государственного образца, впереди их ждет настоящий выпускной и даже возможность найти себе работу по специальности, в качестве репетитора или преподавателя музыки в детском саду. Можно продолжить обучение и сдать экзамены в музыкальное училище, а после даже поступить в Академию искусств.
Музыкальные школы во Владивостоке:
Борисенко, 18, тел. 63-56-75,
Борисенко, 6, тел. 29-98-51,
Юмашева, 20, тел. 44-14-51,
Русская, 2, тел. 32-34-14,
Успенского, 112, тел. 38-80-63
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