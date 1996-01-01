Будем музыкальными гастарбайтерами

Случай довольно типичный: три пианистки - молодые педагоги Дальневосточной академии искусств - поехали в Пекин на международный конкурс преподавателей-пианистов и заняли там три первых места. Организатор конкурса - американец китайского происхождения Кристофер ДИНГ. Председатель жюри - испанка Мария ГАРЗОН, преподающая в Лондонской консерватории. Участники из Кореи, Японии, США, Испании и, конечно, Китая.

Чем они на нас не похожи

"Одно из самых первых и самых ярких впечатлений - в Китае люди искренне хотят научиться исполнять европейскую классическую музыку, - вспоминает Екатерина МАКОГОН, концертмейстер. - Сидим мы на репетиции перед концертом в музыкальной школе. Что такое репетиция по-русски? Стены в классе сделаны из звуконепроницаемого материала. Закрываешься, чтобы тебе никто не мешал, и часами работаешь. В Китае же наоборот - во время занятий в класс заходят все желающие, дети чуть не под мышку к тебе лезут, чтобы посмотреть, как ты руки на клавиатуру ставишь. Ты останавливаешься - они тут же бренчат по клавишам и задают вопросы. На фабрике роялей мы репетировали в зале, где стоят 50 роялей, и все участники конкурса одновременно на них играют. Нам приходилось поджидать обеденного перерыва, чтобы позаниматься в тишине. Зато в китайской культуре принято уважительное отношение к учителю. У Вани (Ван ЛИСИНЬ) в классе на стене висит фото Сергея АЙЗЕНШТАДТА. Он пять лет учился у него в Академии искусств".

"В 5 часов утра студенты уже занимаются музыкой, - удивляется Анна БРЫЛЁВА, преподаватель кафедры камерных ансамблей, - таков дух страны: дружно встать, сделать зарядку, дружно работать. Но китайцы понимают, что трудолюбие - это еще не все. Его надо направить в нужное русло. И стараются приглашать педагогов с хорошей школой, чтобы сразу осваивать лучшее, что есть в мировой музыкальной культуре. А так как русская музыкальная школа пока еще считается лучшей в мире, они приглашают и нас на мастер-классы.

"Интерес к европейской музыке уже есть, но культуры преподавания еще нет. Слышишь - играет бегло, а что "чешет" - вообще не слышно, - недоумевает Екатерина. - Но китайцы уже начинают понимать, что музыка - это нечто большее, чем совокупность звуков и ритмов, что есть душа музыки. Пока они учат музыке по принципу "как зайца на барабане играть". Без теоретических знаний. В русских музыкальных школах детям преподают сольфеджио, музыкальную литературу. Все взаимосвязано - если учишь оперу "Пиковая дама", то читаешь Пушкина. Зато у китайцев есть трудолюбие, а талант, как говорил Маяковский, это сорок бочек пота.

Грустные мысли

- У нас стали говорить, что классическая музыка - это невыгодно. Элитарное искусство денег не приносит.

- Зато китайцы извлекают из него выгоду. Конкурс в Пекине проходил в зале фабрики роялей. Получилось, что своей игрой мы рекламировали её продукцию. После конкурса резко увеличился поток учеников в музыкальные школы. Обучение платное - вот и прибыль. Концертные залы всегда полные, концерты приносят деньги.

В провинциальном городе Ляо Чан мы зашли в музыкальный магазин: его содержит жена одного из чиновников. Там огромный ассортимент: музыкальные инструменты, футляры, ноты, диски. А наши музыканты струны для скрипки и альта заказывают друзьям, которые едут в Москву! В Китае я купила кучу дисков по 20 рублей за штуку: лучшие мировые исполнители оперы, музыка Шопена и Бетховена. У нас это можно купить только в Москве или Питере, по 500 рублей за диск! Может быть, из-за того, что классическая музыка доступна, к ней есть интерес? Русским стало достаточно попсы, будящей низменные инстинкты. Мы перестали понимать, что без культуры крепкой страны не будет. В какой-то период жизни страны мы упустили что-то основное.

- И потому вы скоро покинете Владивосток и уедете в Китай, как многие и многие?

- Не видя поддержки властей, не видя перспектив, я начинаю об этом подумывать. Я согласна работать в Академии искусств с утра до ночи. Но потом встречаю одноклассницу - она уборщицей за два часа зарабатывает больше, чем я за целый день труда. При этом я училась 17 лет. Музыкальная школа, училище, Академия искусств, аспирантура - всем большое спасибо за прекрасное образование. С ним мы в любом случае не пропадем.