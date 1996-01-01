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Выбираем вместе частную школу
- Хотим отправить ребенка в частную школу. На какие критерии обращать внимание при выборе?
Выбор школы - дело достаточно серьезное и ответственное. Есть некоторые правила, призванные помочь в этом вопросе. Что необходимо знать в первую очередь?
ШКОЛА:
- наличие лицензии, если это негосударственное образовательное учреждение;
- сколько лет школа на рынке образовательных услуг (от стажа школы зависят её педагогические наработки, опыт и традиции);
- осуществляется ли связь с вузами (перспективы поступления);
- финансовая сторона дела (сколько, за что и когда вы будете платить).
УЧИТЕЛЯ:
- стабильность педагогического коллектива (определяет психологический климат в школе, единый стиль работы);
- уровень квалификации педагогов (квалификационная категория, качество, стаж);
- каким образом в школе налажен контакт родителей и педагогов (что школа предлагает помимо традиционных родительских собраний).
УЧЕНИКИ:
- чему учат (образовательные программы и учебные планы);
- как применяют знания на практике (экзамены, олимпиады, тесты);
- как оканчивают школу и куда поступают;
- количество детей в классе (малокомплектные классы - для тех, кому нужен душевный комфорт, большие классы - для тех, кто считает приоритетным накопление социального опыта);
- внеурочная деятельность (как устроена детская жизнь вне уроков, насколько ребята включены в общественную жизнь).
РАЗНОЕ:
- внешний вид школы, удобство и функциональность её помещений;
- работа медицинской и психологической служб;
- качество питания;
- обеспечение детской безопасности;
- транспортные услуги.
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