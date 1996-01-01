Выбираем вместе частную школу

- Хотим отправить ребенка в частную школу. На какие критерии обращать внимание при выборе?

Выбор школы - дело достаточно серьезное и ответственное. Есть некоторые правила, призванные помочь в этом вопросе. Что необходимо знать в первую очередь?

ШКОЛА:

- наличие лицензии, если это негосударственное образовательное учреждение;

- сколько лет школа на рынке образовательных услуг (от стажа школы зависят её педагогические наработки, опыт и традиции);

- осуществляется ли связь с вузами (перспективы поступления);

- финансовая сторона дела (сколько, за что и когда вы будете платить).

УЧИТЕЛЯ:

- стабильность педагогического коллектива (определяет психологический климат в школе, единый стиль работы);

- уровень квалификации педагогов (квалификационная категория, качество, стаж);

- каким образом в школе налажен контакт родителей и педагогов (что школа предлагает помимо традиционных родительских собраний).

УЧЕНИКИ:

- чему учат (образовательные программы и учебные планы);

- как применяют знания на практике (экзамены, олимпиады, тесты);

- как оканчивают школу и куда поступают;

- количество детей в классе (малокомплектные классы - для тех, кому нужен душевный комфорт, большие классы - для тех, кто считает приоритетным накопление социального опыта);

- внеурочная деятельность (как устроена детская жизнь вне уроков, насколько ребята включены в общественную жизнь).

РАЗНОЕ:

- внешний вид школы, удобство и функциональность её помещений;

- работа медицинской и психологической служб;

- качество питания;

- обеспечение детской безопасности;

- транспортные услуги.