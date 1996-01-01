Образование - элитное или народное?

Негосударственному образованию в России 15 лет. Именно в 1992 г. закон РФ разрешил создавать альтернативные школы, то есть узаконил те, что уже были, и дал жизнь новым. Есть повод подвести некоторые итоги.

Поначалу мы наблюдали бум - частные школы росли как грибы. С энтузиазмом они собирались на конференции, обсуждали принципы прогрессивной педагогики. Десять лет назад только во Владивостоке их было около 30. Ныне, по данным департамента образования администрации края, в Приморье имеют лицензию всего 16 частных школ.

Лаборатория передового опыта

Во всем мире давно поняли, что невозможно всех детей учить одинаково. Существуют одаренные дети. Для них во всех развитых странах существует так называемое элитное образование. В Англии и Франции это от 5 до 10% школ. Как показала статистика, они дают до 70% интеллектуальной элиты нации. Если какая-то страна хочет иметь граждан с интеллектом выше среднего уровня, то она должна подумать об элитном образовании. В России отношение к частным школам и по сей день остается неоднозначным - от восторженного приятия до резкого отрицания. Значит, истина находится где-то посередине. Почему же родители и дети выбирают платное обучение? Их привлекают качество образования, комфортные условия, безопасность, престиж. При этом каждая школа нашла свой стиль, наработала педагогический опыт, сформировала группу поддержки. Каждая частная школа имеет свое лицо.

- Все 15 лет мы выстраиваем непрерывный процесс образования в режиме "детский сад-школа", - рассказала Ирина СУХАРЕВА, директор школы "Дарина". - У нас учатся дети от 3 лет и до 9-го класса. Что это дает? Известно, что базовые качества личности - интеллект, нравственные ценности - закладываются до 5 лет. Поэтому нам интересно самим заложить в ученике положительные качества и самим увидеть, как они развиваются. У наших учеников безболезненная адаптация от детского сада к новому школьному коллективу. К тому же дети растут как в дружной семье, где старшие заботятся о младших. Подростки шефствуют над малышами, устраивают им праздники.

Изюминкой школы "Гармония" можно считать устоявшиеся международные отношения по обмену школьников с Высшей школой г. Фусики (Япония), участие в слете-ярмарке в г. Гетеборге (Швеция). В рамках международной государственной программы интеллектуального обмена ученики "Гармонии" побывали в Англии, США, Китае, Корее.

- Плюсов частного образования много, - считает Елена НОВИКОВА, директор Азиатско-Тихоокеанской Школы. - Например, мы строим обучение и воспитание с учетом возрастной физиологии. Взять подростков - это возраст стремления к самостоятельности. Если упустить время, то из детей вырастут пассивные люди, ничем не интересующиеся. Или трудолюбие - оно развивается с 2 до 11 лет, для чего есть множество педагогических технологий.

Преподаватели вузов сталкиваются с тем, что сегодняшние студенты крайне инфантильны и не приспособлены к жизни. Они не способны ни составить, ни внедрить в жизнь какой-либо проект. Между тем ученики Азиатско-Тихоокеанской Школы сами разработали проект "Дети-детям", в рамках которого работают с бывшими беспризорниками в реабилитационном центре "Маяк" и детских домах. Они поняли, что их сверстникам нужны не пустые развлечения, а интеллектуальные игры, конкурсы, тренинги. Используя знания основ управленческой деятельности, они учатся сами управлять своими желаниями, своим временем и обучают этому проблемных сверстников.

Словом, в Приморье частные школы работают как большая инновационная площадка для передовой педагогики, потому что у них для этого есть силы, свобода и материальные возможности.

Досье Директор АТШ Елена НОВИКОВА входит в региональный совет по реализации нацпроекта "Образование". Школа с 2001 г. имеет статус авторской школы и федеральной экспериментальной площадки. На её базе проходят мастер-классы для педагогов края.

Грамм здоровья дороже тонны знаний

Есть еще одна причина, по которой родители выбирают частную школу, - это здоровье ребенка. В Приморье как минимум 15% детей имеют проблемы со здоровьем. Частые простуды, болезни сердца, крови, ослабленные слух и зрение, заикание, слабые формы эпилепсии и детского церебрального паралича. Дети переносят тяжелейшие операции, попадают в дорожно-транспортные происшествия. Для них негосударственное образование является хорошей альтернативой массовой общеобразовательной школе.

Например, школа "Терра" расположена в лесопарковой зоне Академгородка. В концепции школы заложена забота о каждом ребенке, его здоровье.

В небольшой школе на здоровье ребенка работает все: тишина, спокойная атмосфера в классе, возможность учитывать его индивидуальные особенности. "Дарина", к примеру, выбрала санаторно-курортный режим дня. Вокруг школы много деревьев, игровых площадок. А "Святая Ольга" вообще расположена в пригороде. В результате если больного ребенка активно лечат и ему созданы благоприятные условия, то даже сложные заболевания он "перерастает". Через несколько лет от них следа не остается.

Опыт развитых стран, где даже инвалиды учатся рядом со здоровыми сверстниками, ныне успешно осваивается частными школами. Заметьте - государственные школы даже не ставят перед собой такую задачу.

Еще в частную школу отдают детей потому, что здесь они более защищены от наркотиков, алкоголя и прочих "благ" социума.

Больше чем уроки

Головная боль родителей: "Я на работе, а ребенок дома. Чем он там занят?"

- У нас после уроков начинается "самая жизнь", - говорит Ольга ЛУПАЛОВСКАЯ, директор школы "Святая Ольга". - На факультативах дети изучают китайский и английский языки. Им нравятся тренинги по развитию памяти, интеллекта, скорописи и скорочтения. С большим удовольствием девочки и даже мальчики занимаются спортивными бальными танцами. А член Союза дизайнеров Александр БОГАТУРОВ обучает лепке и обжигу из глины. Так, все пять дней недели заполнены интересными делами. С этого года мы открыли группу для дошкольников от трех лет.

В каждой частной школе своя "изюминка": спорт, туризм, бойскаутское движение, пение, музыка, живопись, театр, радиостудия и так далее. И тут возникают вопросы: почему в обычной государственной школе нельзя сделать то же самое - пусть за отдельную плату? Почему даже группы продленного дня для малышей - великая редкость, а для подростков их нет вообще?

Идея главная: объединяйтесь

Государственные школы получают поддержку - миллионы рублей в рамках нацпроекта "Образование". Деньги эти вкладываются преимущественно в материальное оснащение школ, в технику. Повышать оплату труда учителям не разрешается. Они по-прежнему имеют мизерную почасовую оплату, выход же "продукции", то есть качество обучения и тем более воспитания молодого поколения, в расчет не берется.

Частные школы, прошедшие государственную аттестацию и аккредитацию, тоже имеют право на государственное финансирование, на дотации и гранты, бесплатные учебники по базовому курсу из местных бюджетов. Плюс к этому каждый школьник обходится государству в некую сумму. Но нам не удалось найти в Приморье такую частную школу, до которой доходит это самое подушевое финансирование. Между тем в России "базовый стандарт" получают частные школы Южного Урала, в частности Челябинска, а также Самары, Санкт-Петербурга, Москвы (это уж само собой!) и многих других городов.

Недавно в Санкт-Петербурге объединились несколько частных школ в единый образовательный центр. Новость хороша потому, что негосударственным школам давно пора действовать всем вместе. Среди частных школ Приморья созрела идея Клуба директоров.

- Частные школы вышли на администрацию г. Владивостока с просьбой о понижении арендной платы, - сказала Ольга МЫЗГИНА, директор "Гармонии". - Еще есть у нас договоренность от имени негосударственных школ написать коллективное письмо в краевое Законодательное собрание. Мы обратимся с просьбой проработать нормативную базу с тем, чтобы начать перечисление "подушевого" финансирования на каждого ребенка, как это делается в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Самаре. В Хабаровске, кстати, принята форма поддержки: частные школы, работающие более десяти лет, полностью освобождаются от арендной платы. Если оплачивать аренду в полном объеме, то никакой родительской платы не хватит. И не надо думать, что частные школы деньги лопатой гребут - на образовании еще никто в мире не разбогател.

Между тем скоро вступит в силу закон об автономных учреждениях образования и культуры, и тогда все средние школы обязаны будут выбирать - оставаться муниципальными или автономными. Частичное госфинансирование при этом останется. То есть все российские школы вынуждены будут стать практически частными, но с заметной поддержкой государства. Как тяжело эту поддержку получить - мы видим сегодня на примере частных школ.