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Школа. Кто считает деньги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Родители всегда принимали участие в жизни школы, где учились их чада: до революции, во время НЭПа, в период перестройки и после нее. Папы и мамы могут заниматься или не заниматься политикой, увлекаться частным предпринимательством или служить в госсекторе, но коснись детей - как правило, все они хотят не только дать детям классическое образование, но и обеспечить им нормальные условия для учебы. Как?

Головная боль попечителей

Во все времена в школах существовали родительские комитеты. Их функции известны. В последнее время в школах стали образовываться и попечительские советы, как, скажем, во владивостокской гимназии № 1 и школе № 13. Оба этих учебных заведения всегда считались элитными и с точки зрения организации учебного процесса, и с точки зрения новых методов работы с общественностью.

Валентина Гавриловна КАТКОВА ныне краевой депутат. Однако все Приморье знает ее, главным образом, как директора школы № 13 с углубленным изучением английского языка. Казалось бы, у этой школы никогда не должно было быть проблем - так велик ее авторитет среди педагогической и родительской общественности. Однако...

"Однако и нас, было время, затюкали прокурорскими проверками, - рассказывает Валентина Гавриловна. - Нужно было готовить множество справок, оправдательных документов. Бывало, покрасишь три окна в школе - потом месяц отписываешься, за какие деньги. Тогда, в начале 2000-х годов, мы решили создать в школе попечительский совет, как это и было рекомендовано соответствующим постановлением правительства. Главное достоинство нововведения было в том, что мы, педагоги, сняли с себя огромный груз. Родители-общественники открыли счет в банке и избавили нас от постоянной головной боли: как найти деньги и как их израсходовать, не попав под статью какого-нибудь кодекса? Бюджет попечительского совета абсолютно прозрачен и контролируется родителями, которые делают свои взносы. Надо признать, мы не бедствуем. Ведь сегодня у нас учатся ученики уже в третьем поколении. Часто материально помогают бывшие выпускники, руководители крупных предприятий и компаний. В этой новой форме - огромное преимущество".

Родительский пригляд

Марина ПОПОВА живет на улице Сабанеева. Для ее сыновей родная школа - № 57. В ней нет попечительского совета, но хорошо налажена работа родительского комитета.

Марина рассказала, что родители, конечно, помогают школе материально, но зато они освобождены от повинности красить-белить-мыть, от покупки учебников и других организационно-материальных проблем. Все их решает родительский комитет.

А ей есть с чем сравнивать. В свое время польстилась на рекламу гимназии при колледже ДВГТУ, что на Народном проспекте во Владивостоке. Мало того, что взнос за обучение был астрономическим, так родители оплачивали, к примеру, установку светофора, сооружение забора, уроки американского педагога. Но главное даже не в этом. В конце первого класса ее сын писал при маме-филологе слово "картина" через "о". Удрученные родители отправили сына в школу № 57.

В сущности, и детям, и их родителям, наверное, безразлично, в какой форме осуществляется школьное самоуправление. Важен результат: чтобы дети охотно шли в школу, учились в светлых и чистых классах, были вовремя накормлены, не курили коноплю и получали полноценное образование.

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