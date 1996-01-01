Школа. Тест на готовность

Сколько платить за продленку? Как устроить ребенка в школу с углубленным изучением ряда предметов? Будет ли повсеместно введена школьная форма? На эти и другие вопросы читателей газеты "ЗР - Диалог" ответила председатель комитета образования администрации г. Владивостока Виктория ЗОРИНА.

Продленка? Пишите заявление!

- Многие родители хотели бы отдавать младшеклассников в группы продленного дня. Во всех ли школах Владивостока в этом году они будут организованы? Сколько родители будут платить за продленку?

- Группы продленного дня в школах работают по запросам родителей. Необходимо написать заявление на имя директора школы. Открывается группа продленного дня при наличии 25 человек. За нахождение ребенка в группе продленного дня родители не платят, деньги берутся только за питание детей. Законодательное собрание края приняло постановление о бесплатных завтраках для школьников начальных классов, по 15 руб. на ребенка в день. Мы провели уже конкурс среди производителей готовых завтраков. Меню достаточно разнообразное: запеканки, творожники и т.д. Обед и полдник обойдется родителям в 150 - 200 руб. за ребенка в неделю.

Собеседование для гимназиста

- При отправлении ребенка в обычную общеобразовательную школу проблем не возникает. Если же родители первоклассника решают, что сыну или дочери лучше учиться в школе с углубленным изучением ряда предметов, то ребенку в такой школе устраивают тестирование. Насколько правомерен отказ в принятии ребенка, если он не прошел по тестам?

- Общеобразовательная школа берет всех детей из своего микрорайона. Школы с углубленным изучением ряда предметов, лицеи и гимназии за микрорайонами не закреплены и при приеме ребенка имеют право провести собеседование. Это не тестирование, а проверка готовности ребенка к обучению по программам повышенного уровня. В ходе собеседования выявляются темп деятельности ребенка, процесс восприятия информации, визуальное и слухоречевое внимание, развитие речи, чистота произношения, словарный запас, фонематический слух, умение действовать по инструкции и т.д. На основании собеседования психолог и педагоги рекомендуют родителям обучать ребенка в данной школе или в общеобразовательной.

Кадровый вопрос

- Родители жалуются на частую смену учителей-предметников. Как решается проблема незакрытых вакансий? Удается ли привлекать в школы молодых специалистов?

- Да, действительно, такая проблема существует. В школах города в этом году 150 вакансий по специальностям: английский язык, физика, информатика, физкультура, технический труд, начальные классы.

Для привлечения в школы молодых специалистов предусматривается единовременная выплата в размере 5 окладов, кроме того, в течение 3 лет молодой специалист получает 50% к заработной плате. Для повышения престижности учительского труда в городе проводится конкурс "Молодой специалист года" с вручением победителям ценных подарков. Также планируется создание маневренного жилищного фонда для молодых специалистов.

Обучение на дому

- Ребенок болен пиелонефритом, думаем перевести его в частную школу. Есть ли у государства какая-то поддержка таких детей?

- Для больных детей предусмотрено индивидуальное обучение на дому. Для этого родителям необходимо обратиться к директору школы с заявлением и медицинским документом, подтверждающим, что ваш ребенок нуждается в домашнем обучении. За вами будет закреплен учитель, обучающий вашего ребенка на дому.

Никаких "зайчиков" и "звездочек"

- Младшеклассникам вместо отметок стали выдавать "звездочки". Как родителям оценить успеваемость детей?

- На основании письма Министерства образования об организации обучения в 1-м классе исключается система отметочного оценивания. К тому же недопустимо любое использование знаковой символики ("звездочки", "флажки" и т.п.), чтобы у ребенка не возникали различного рода неврозы: тревога, опасение не справиться с ответственностью, плохо выглядеть в глазах одноклассников, лишиться расположения родителей. Только индивидуальная беседа родителей с учителем поможет выявить фактический уровень знаний, умений и навыков ребенка.

Как найти нужный учебник

- В прошлом году существовала проблема обеспеченности школьными учебниками. Издательства не переиздавали книги авторов, купить которые (по составленному учителем списку) пытались родители. Как решился вопрос в этом году? Закупают ли школы учебники централизованно?

- Каждое учреждение решает вопрос индивидуально. Можно вывесить список учебников с указанием автора и года выпуска для закупки его родителями. Другой вариант - закупить учебники на весь класс родительским комитетом. Для детей из малообеспеченных семей учебники выдаются в школе бесплатно из имеющегося библиотечного фонда, в бюджете на эти цели заложено 1,5 млн. руб.

Голый живот или школьная форма?

- В каких школах города введена школьная форма? Могут ли учеников старших классов не пускать на уроки в не соответствующей учебным задачам одежде?

- Во Владивостоке 23 муниципальных общеобразовательных учреждения, в которых полностью или частично введена школьная форма. Это решение принимается на Совете школы, в состав которого входят родители, учителя, ученики старших классов, а затем на общешкольной конференции. Обсуждаются эскизы, стоимость пошива, исполнители заказа. Родители часто спрашивают, зачем сдавать деньги, если есть возможность сшить форму самим? Пожалуйста, шейте по эскизу самостоятельно.

Кстати, в уставах школ всегда оговаривается внешний вид школьника: опрятность, деловой стиль. Тем не менее, администрация школы не имеет права не допускать учащихся к занятиям по причине несоответствия формы. Тем не менее, даже если в школе не введена форма, родителям стоит обратить внимание на внешний вид своего ребенка.

Куда пошли деньги нацпроекта

- 47 школ края выиграли по 1 млн. руб. по грантам национального проекта "Образование". На что были потрачены средства владивостокскими школами?

- В прошлом году на конкурс национального проекта "Образование" подавали заявки 11 владивостокских школ. Выиграли 1 млн. руб. 8 школ; в 2007 г. подавали заявки 15, а выиграли 5. Каждая школа, принимавшая участие в конкурсе, представила комитету образования смету на покупки. Обычно часть денег идет на повышение квалификации учителей. Другая - на приобретение лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, географии. В этом году большинство школ закупает компьютерное и мультимедийное оборудование.