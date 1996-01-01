Спор времени: Шрек против Чебурашки

18 августа по инициативе российского общественного благотворительного движения "День рождения Чебурашки" страна третий год поднимает бокалы за плюшевого зверя своего детства. Сказочный герой Эдуарда Успенского, в свое время так полюбившийся и взрослым и детворе ушедшего в прошлое Советского Союза, вдруг стал символом бескорыстной доброты страны недостроенного капитализма. Газета "ЗР - Диалог" спросила жителей Владивостока: "Может ли быть Чебурашка героем настоящего времени, например, стать символом сочинской Олимпиады-2012? Если нет, то какие персонажи сказок и мультфильмов отражают сегодняшний день?"

Марина ОСОКИНА, будущая мама:

- Я любила и люблю смотреть мультфильмы с этим добрым, наивным, непосредственным персонажем. Песню "Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам" из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену до сих пор исполняют на большинстве отмечаемых в близком кругу днях рождения. И взрослых, и детских. Мне по-человечески хотелось бы, чтобы Чебурашка был символом Олимпиады -2012.

Лера, 4 года:

- Я про Чебурашку мультиков не люблю. У него ТАКИЕ уши! Давайте лучше про Русалочку мультик посмотрим!

Марина, менеджер магазина игрушек "Счастливое детство":

- Не знаю. У нас довольно большой выбор игрушек, и нельзя сказать, что Чебурашка популярнее Покемонов или куклы Барби. Наверное, каждому времени свой символ. Дети любят героев диснеевских мульфильмов, просят родителей купить игрушечных героев "Короля - Льва" или "Мадагаскара". Насчет Чебурашки как символа Олимпиады - 2012 я также сомневаюсь. Ведь эти олимпийские игры должны будут показать всему миру, что Россия, по крайней мере, не хуже, чем КНР с играми 2008 года. Как может кумир детей Советского Союза отразить стремление России в очередной раз стать мировой державой?

Андрей, менеджер:

- Меня всегда возмущало желание старшего поколения навязать свои идеалы младшему, несмотря на то, что меняются времена и люди. Чебурашка - это довольно убогое порождение эпохи дефицита и затхлой советской шоу-индустрии. Детям просто навязывали этот мультик, показывая по три раза в неделю, но ни я лично, ни мои друзья детства его не любили смотреть. Всем известно, что советским детям больше нравились рисованные мультяшки, а не кукольные, но руководителям "Союзмультфильма" до этого дела не было: как говорится, хавайте то, что дают. Слава богу, сегодня проблемы выбора нет, и моя дочь растет на ярких и динамичных современных мультфильмах, в которых хватает и добра, и юмора, и актуальных жизненных примеров.

Кирилл, менеджер магазина "Бубль-Гум":

- Были у нас и Чебурашки, их любят покупать взрослые люди. И не детям, а в подарок самим себе или друзьям. Хороший, добрый персонаж. Я вообще люблю мультфильмы, и про Чебурашку тоже пару раз смотрел в сборнике советских мультфильмов на CD. Про символ сочинской Олимпиады сильно сомневаюсь. Чебурашка явно не символ современности. Если выбирать из взрослых мультфильмов, то героем нашего времени я бы назвал Шрека. Не красавец, но знающий, как устроиться в этой жизни. С чувством юмора. К тому же в этой сказке смешаны все возможные пародии на сказочное прошлое. Эти архетипы так долго оставались нетронутыми, что казались незыблемыми. Пока кто-то не посмеялся над устоявшимися правилами игры. Сегодня уже никто не знает, что хорошо, а что плохо.

Ирина МЕЗЕНЦЕВА, воспитатель детского сада:

- Мы читаем книжки Успенского детям, они очень трогательно переживают первоначальное одиночество Чебурашки и искренне радуются обретению им друга. Знаете, многое зависит от воспитателя или от родителей. Если ребенку не объяснить, что такое быть одному, не растолковать, как важно заботиться о других, то ему негде будет этому научиться. Ведь умению сопереживать и сочувствовать тоже учат. Про сочинскую Олимпиаду ничего не могу сказать. Думаю, там и без меня разберутся.

Вероника ШЕМЯКИНА, психолог:

- У ребенка должны быть любимые сказочные персонажи. Сказка - это больше, чем просто рассказ о небывалых событиях. Это иносказательное объяснение ребенку, из чего состоит наш мир. Он узнает из сказок про добро и зло, про хорошо и плохо, про смелость и трусость, про верность и предательство и т.д. С точки зрения психологической науки всем этим понятиям можно учиться и на мультфильме про Чебурашку, и на диснеевской Золушке.