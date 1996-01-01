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Стратегия Владивостока уже перечеркивается
Много сказок рассказывается о прекрасном будущем Владивостока. А оно по-прежнему остается за высокими горами, за быстрыми реками. Наши планы, в том числе и генеральные, оказываются несбыточной маниловщиной, хотя, когда их принимали, они всем казались реальными и выполнимыми. Об этом наш разговор с профессором ДВГТУ Виктором Александровичем ОБЕРТАСОМ.
- Виктор Александрович, как же так получается? Хотели как лучше, а получается... как всегда.
- Чтобы генплан реализовывался, нужны две вещи: первая - это уважение к законам, вторая - капиталовложения. Первая необходима потому, что генплан - это документ, который прогнозирует и предопределяет развитие города в соответствии с имеющейся базой, его административным, культурно-бытовым назначением и другими важными факторами. В него закладываются определенные решения, которым надо следовать.
- Но кроме генплана у нас сегодня появилась еще и надежда на стратегию развития города, и еще есть концепция...
- Концепция - это как бы научная часть генплана, а стратегия - это способ реализации той или иной концепции. Но, судя по всему, никакой концепции и стратегии развития просто нет и, видимо, не будет. Ведь то, что сейчас делается, творится путем отвода случайных земельных участков. И все.
Я считаю, что Владивосток - это город нереализованных генпланов. Если "коэффициент выполнения" какого-либо из них составил около 70%, то говорить, что он был реализован, неправильно. Да, настроено было много, но целый ряд вопросов стратегического характера остался не решен. Город задыхается в автомобильных пробках, нет дублирующих автомагистралей, не развиваются и не модернизируются инженерные сети, отсутствуют очистные сооружения, а ведь все это закладывалось в генпланы!
В наше время говорить о стратегии развития города сложно, потому что еще нет стратегии развития всей страны. Что же при этом можно сказать о нашем отдельно взятом городе!? Я считаю, что развитие Владивостока должно идти в северном направлении. Это наиболее правильно. Надо превращать в городской район территорию Угольной-Углового, хотя бы в пределах границ города. Там может проживать порядка 100-120 тыс. человек, как во Фрунзенском районе. Туда же должна выходить новая магистраль, чтобы проживающий там человек мог добираться на работу в центр или иной район в пределах 40 минут-часа, как это положено по градостроительным нормам.
Мне кажется, что нам не надо выходить на острова и начинать их застройку. Там уникальная природа, а по одному из вариантов на острове Русском, полуострове Поспелова предлагается построить большой жилой район. От этого весь остров погибнет!
- Должна ли определять стратегия, каким станет лицо города с архитектурной точки зрения?
- Архитектура - это не нечто застывшее. То, что в последнее время у нас появились постройки в основном офисного типа, в какой-то степени подражающие архитектуре конца ХIХ- начала ХХ века - это не совсем правильно. Это - стилизаторство, которое далеко от современной жизни, новые материалы, новая архитектура. Их вид, конечно же, не соответствует прошлому времени.
Я считаю, что все новое должно сосуществовать в гармонии со старым. Так, рядом с памятником прежней архитектуры нельзя строить гигантского монстра, который задавит его своей массой и несовместимостью.
Есть непреходящие ценности. Центр города действительно является настоящей жемчужиной, и Владивосток включен в список исторических городов именно потому, что у него сохранился пласт старой застройки.
- Что, по вашему мнению, сегодня особенно сдерживает рост?
- Возникновение частной собственности на городскую землю привело к тому, что сейчас стали повторяться ситуации, совершенно идентичные началу ХХ века. Тогда город быстро рос после русско-японской войны. В 1906 г. Николай СТАРОЖИЛОВ разработал новый генплан развития Владивостока, по которому уже в то время предусматривались дублер ул. Светланской, удобная связь нового Первореченского района со старым городом, выросшим вокруг бухты Золотой Рог.
Тот генплан так и остался нереализованным. Не потому, что произошла революция и шла гражданская война, а потому, что собственники, скупившие землю, не хотели отдавать свои довольно выгодные участки даже в обмен.
- То есть частная собственность на городские земли может задавить развитие Владивостока?
- Конечно. Она уже сейчас давит. Мне кажется, неважно, городская или краевая администрация управляет городскими землями, но нельзя, чтобы они раздавались или сдавались в аренду вопреки решениям генплана. А то получается, что кто-то приобрел участок и становится на дыбы: "Это моя территория. Я никого не пущу!" И по документам судебная инстанция становится на его сторону, потому что он все оформил по закону. А то, что это противоречит развитию города, оказывается не важно. С этим приходится сталкиваться все чаще.
Кстати, и по последнему генплану многие решения тоже не выполнены. Даже такие, которые не столь уж масштабны и затратны, сколь очевидны. Например, для жилого массива должна создаваться система необходимого социального обслуживания. Однако можно совершенно бесполезно потрясать нашими нормами проектирования, говорить, что дети в школу не должны бегать через магистрали, а детский сад и магазины должны быть в пешеходной доступности от дома... Многое из этого так и не сделано.
Еще Конфуций сказал: "Не дай нам бог жить во время перемен". Вот мы и живем в такие времена.
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